بارش باران در تهران از عصر امروز

اداره کل هواشناسی استان تهران از بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی از بعدازظهر امروز تا روز یکشنبه (۱۷ آبان‌ماه) خبر داد.

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین پیرو هشدار هواشناسی سطح زرد، از بعدازظهر امروز تا روز یکشنبه (۱۷ آبان‌ماه) با گذر سامانه بارشی از روی استان، در بعضی ساعت‌ها (به ویژه در مناطق شمالی و غربی) بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی، در ارتفاعات بالادست رخداد رگبار، برف و یخبندان موقت سطح زمین، در بعضی ساعت‌ها مه رقیق و کاهش شعاع دید و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

براساس این گزارش، آسمان استان تهران فردا (۱۵ آبان‌ماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد ملایم، از بعد از ظهر افزایش ابر در بعضی ساعت‌ها بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد و طی روز شنبه (۱۶ آبان‌ماه) ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.