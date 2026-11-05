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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۲
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۲۶ روز طلایی رئال مادرید با آقای خاص

3 رئال مادرید بعد از آن‌که با مورینیو روز‌های تلخی را تجربه کرد در هفته‌های اخیر به اوج برگشته است.

جوان آنلاین: روزنامه اسپانیایی مارکا از پیروزی رئال مادرید مقابل آ. ا. ک آتن در هفته چهارم مرحله لیگ رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا تمجید کرد و از دوران درخشان این تیم تحت هدایت ژوزه مورینیو نوشت.

به گزارش ایسنا، رئال مادرید چهارشنبه شب در شرایطی به مصاف آ. ا. ک آتن رفت که این مسابقه با فراز و نشیب‌های زیادی در جریان بازی و نتیجه همراه بود، اما در نهایت شاگردان مورینیو موفق شدند با نتیجه ۳ بر ۲ میزبان خود را شکست دهند تا روند پیروزی‌های متوالی این تیم به هفت مسابقه در تمامی رقابت‌ها برسد.

روزنامه مارکا در گزارشی درباره این روند موفقیت‌آمیز، از ۲۶ روز طلایی مورینیو و شاگردانش پس از آخرین وقفه مسابقات ملی سخن گفت؛ دوره‌ای که رئال مادرید در آن به تیمی شکست‌ناپذیر تبدیل شده و تمام مسابقات خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است.

این روزنامه معتقد است رئال مادرید در این مقطع از نظر انرژی فوتبالی و اعتمادبه‌نفس تیمی به سطح بسیار بالایی رسیده و به یک «ماشین پیروزی» تبدیل شده است. شاگردان مورینیو در این مدت چهار پیروزی در لالیگا و سه برد در لیگ قهرمانان اروپا به دست آورده‌اند.

رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا برابر رم با نتیجه ۴ بر ۳، لایپزیگ با نتیجه ۴ بر یک و آ. ا. ک آتن با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید. در رقابت‌های لالیگا نیز این تیم مقابل ویارئال با نتیجه یک بر صفر، سویا با نتیجه ۴ بر یک، بارسلونا با نتیجه ۲ بر یک و راسینگ با نتیجه ۳ بر صفر به برتری دست یافت.

پیروزی در ال‌کلاسیکو؛ نقطه اوج دوران طلایی مورینیو

یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های رئال مادرید در این دوره، پیروزی مقابل بارسلونا در ورزشگاه نوکمپ بود؛ نتیجه‌ای که بار دیگر رقابت برای قهرمانی لالیگا را داغ کرد و نشان داد تیم مورینیو توانایی بازگشت به کورس قهرمانی را دارد.

رئال مادرید هم‌چنین با نتایج کسب‌شده در لیگ قهرمانان اروپا، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرده و اکنون تنها تعیین تکلیف صعود مستقیم و قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر مرحله لیگ برای این تیم باقی مانده است.

مارکا هم‌چنین به تحول چشمگیر رئال مادرید طی یک ماه اخیر اشاره کرده و معتقد است تیمی که پیش از وقفه بازی‌های ملی شرایط چندان مطلوبی نداشت، اکنون چهره‌ای کاملاً متفاوت پیدا کرده است. در این میان، مورینیو به شکل قابل توجهی از شکست مقابل اتلتیکو مادرید در داربی پایتخت درس گرفت و توانست نقاط ضعف تیمش را برطرف کند.

هدف اصلی رئال مادرید، کسب تمام امتیازات مسابقات بین دو وقفه بازی‌های ملی بوده است؛ هدفی که این تیم تاکنون با موفقیت در مسیر تحقق آن قرار دارد.

مورینیو امیدوار است با ادامه این روند، هرگونه تردید درباره توانایی‌های تیمش برطرف شود و بازیکنان رئال مادرید با اعتمادبه‌نفس بیش‌تری به ادامه فصل و رقابت برای کسب جام‌های قهرمانی فکر کنند.

برچسب ها: لیگ قهرمانان اروپا ، ژوزه مورینیو ، رئال مادرید
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