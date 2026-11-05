کد خبر: 1388786
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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

کارشناس آمریکایی: انتخابات میان دوره‌ای قیامی علیه فساد ترامپ بود

3 یک کارشناس آمریکایی انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را قیامی علیه فساد دولت ترامپ و تورم بالا دانست.

جوان آنلاین: جیکوب هیلبران از کارشناسان و روزنامه‌نگاران آمریکایی در گفتگویی با اس ار اف سوئیس به دلایل شکست سنگین جمهوریخواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا و شرایط دونالد ترامپ بعد از این شکست سنگین پرداخته و گفت: ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا البته هنوز قدرت قابل توجهی دارد و می‌تواند با فرمان حکومت کند. اما جنبش «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» او توسط این موج آبی به پایان رسیده است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: رأی‌دهندگان آمریکایی علیه فساد دولت ترامپ و تورم بالایی که وی با تعرفه‌ها و جنگ علیه ایران به آن دامن زده، قیام کرده‌اند.

این کارشناس آمریکایی در ادامه گفت: ترامپ می‌خواست مانند یک مستبد حکومت کند. در دو سال گذشته، اساساً کنگره‌ای برای نظارت بر دولت وجود نداشت، اما این وضعیت اکنون در حال تغییر است. این مرد بسیار خطرناک بود و این انتخابات یک نعمت است.

وی در ادامه درباره پایگاه وفاداران به ترامپ و اینکه چه اتفاقی برای آن‌ها می‌افتد گفت: این پایگاه همچنان وجود دارد که در ایالات متحده آمریکا غیرمعمول نیست. اما این پایگاه دیگر در حال رشد نیست.

این کارشناس آمریکایی همچنین گفت: نکته مهم این است که رأی‌دهندگان مستقل اکنون به وضوح به دموکرات‌ها رأی داده‌اند. گروه وفاداران ترامپ دیگر به تنهایی برای پیروزی‌های بزرگ کافی نیستند.

جیکوب هیلبران در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو تصریح کرد: دموکرات‌ها در این انتخابات پیروز شدند، زیرا نامزد‌های میانه‌رو را معرفی کردند. دستورالعمل آنها برای موفقیت، مخالفت با ترامپ و همزمان دنبال کردن یک استراتژی اقتصادی است که به نفع طبقه متوسط ​​باشد، نه اینکه صرفاً بر مسائل صریحاً چپ‌گرایانه تمرکز کنند.

وی افزود: بعد این انتخابات، کنگره به عنوان یک عامل کنترل و توازن احیا خواهد شد. دموکرات‌ها رویکردی دو وجهی را دنبال خواهند کرد. از یک سو، آنها بر آینده تمرکز خواهند کرد و سعی می‌کنند قدرت ترامپ را محدود کنند که البته با توجه به هزینه‌های بالای زندگی، این کار دشوار است، زیرا رئیس جمهور می‌تواند جلوی تصویب قوانین را بگیرد. با این حال، دموکرات‌ها سعی خواهند کرد با ارائه پیشنهاداتی ترامپ را مجبور به همکاری کنند.

به گفته هیلبران از سوی دیگر، موجی از تحقیقات پارلمانی علیه ترامپ آغاز خواهد شد. وی افزود: بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی هواداران ترامپ در داخل دولت قرار است از این طریق افشا شود و فساد باید پایان یابد.

وی تاکید کرد که در این شرایط حزب جمهوریخواه چاره‌ای جز فاصله گرفتن از ترامپ ندارد.

این کارشناس آمریکایی گفت: آینده این حزب حزب اکنون کاملاً باز است. برای جانشینان بالقوه ترامپ مانند جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور یا مارکو روبیو، وزیر امور خارجه که از نزدیک با ترامپ همسو بودند، این نتیجه یک کابوس است. امید‌های آنها برای به دست گرفتن مسئولیت این جنبش و بهره‌برداری از آن به نفع خودشان، نقش بر آب شده است.

برچسب ها: ترامپ ، انتخابات میان دوره ای آمریکا ، تورم
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