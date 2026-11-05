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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

چین: افزایش خرید محصولات کشاورزی آمریکا منوط به توافق بر سر کاهش تعرفه‌ها است

3 وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه اعلام کرد که پکن برای افزایش خرید محصولات کشاورزی از آمریکا آمادگی دارد، اما این اقدام را مشروط به اجرای توافق دوجانبه درباره کاهش متقابل تعرفه‌ها دانست؛ موضعی که نشان می‌دهد کاهش تعرفه‌ها همچنان از محور‌های اصلی مطالبات چین در مذاکرات تجاری با واشنگتن است.

جوان آنلاین: از خبرگزاری رویترز، هوانگ لینگ سخنگوی وزارت بازرگانی چین در این باره گفت: چین همواره برای افزایش خرید محصولات کشاورزی از آمریکا آمادگی داشته است، اما تنها به شرط اینکه دو طرف توافق درباره کاهش متقابل تعرفه‌ها در چارچوب «طرح ۳۰ میلیارد دلار در برابر ۳۰ میلیارد دلار» را اجرایی کنند.

به گزارش ایرنا، وی افزود که پکن امیدوار است واشنگتن برای کاهش تعرفه‌ها، رفع موانع غیرتعرفه‌ای و گسترش دسترسی به بازار با چین همکاری کند.

پس از نشست ماه سپتامبر شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور چین و آمریکا، در واشنگتن، دو طرف طرحی برای کاهش متقابل تعرفه‌ها به ارزش ۶۰ میلیارد دلار پیشنهاد کردند که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن به محصولات کشاورزی آمریکا مربوط می‌شود که چین در سال ۲۰۲۴ وارد کرده بود. با این حال، این طرح هنوز نهایی نشده است.

کاخ سفید در ماه مه (اردیبهشت) اعلام کرده بود که پکن موافقت کرده است از سال ۲۰۲۶ سالانه ۱۷ میلیارد دلار محصولات کشاورزی از آمریکا خریداری کند. این خرید‌ها علاوه بر تعهدی بود که چین در اکتبر سال گذشته (مهر ۱۴۰۴) برای خرید سویا از آمریکا پذیرفته بود.

بر اساس تحلیل رویترز، چین در مسیر تحقق هدف خرید سویا قرار دارد، اما از ژانویه تا سپتامبر تنها ۷.۲ میلیارد دلار از دیگر محصولات کشاورزی آمریکا، از جمله گوشت و ذرت، وارد کرده است.

روند کُند خرید محصولات کشاورزی آمریکا از سوی چین، موجب بروز تردید‌هایی شده است مبنی بر اینکه آیا واردات در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری خواهد داشت یا خیر؛ مساله‌ای که فشار را بر کشاورزان آمریکایی که هم‌اکنون نیز با هزینه‌های بالای سوخت دست و پنجه نرم می‌کنند، دوچندان کرده است.

فعالان تجاری به رویترز گفته‌اند برای آنکه خرید در مقیاس گسترده از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، کاهش تعرفه‌ها ضروری است.

ادامه تعرفه‌های ضد ارزان‌فروشی چین بر واردات «ان پروپانول» آمریکا برای پنج سال دیگر

در همین حال، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که از روز جمعه (۱۵ آبان) به مدت پنج سال دیگر به اعمال تعرفه‌های ضد ارزان فروشی (آنتی دامپینگ) و ضد یارانه‌ای بر واردات «ان پروپانول» (NPA) از آمریکا ادامه خواهد داد.

«ان پی‌ای» در تولید مواد بسته‌بندی غذا کاربرد گسترده‌ای دارد و همچنین از اجزای مهم الکترولیت در تولید باتری‌های لیتیومی برای خودرو‌های جدید است. تعرفه‌های آنتی‌دامپینگ بین ۲۵۴.۴ تا ۲۶۷.۴ و تعرفه‌های ضدیارانه‌ای نیز ۳۴.۲ تا ۳۷.۷ درصد است.

دامپینگ (dumping) بازارشکنی یا قیمت‌شکنی از واژگان خاص اقتصادی به حساب می‌آید که به ویژه در تجارت بین‌المللی جایگاهی ویژه و قانونی دارد و عبارت است از فروش یا صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی، معادل فارسی این واژه «رقابت مکارانه» یا تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی معنا شده است.

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