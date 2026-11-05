نایب رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه با بیان اینکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره متحمل شکستی سنگین شده است، خاطرنشان کرد: بدون تردید، جنگ با ایران در این شکست بزرگ و تضعیف جایگاه جمهوری‌خواهان نقش داشته است.

جوان آنلاین: دیمیتری مدودف روز پنجشنبه در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس افزود: رئیس کاخ سفید همچنان باید راهی مناسب برای پایان دادن به جنگ با ایران پیدا کند.

به گزارش ایرنا، وی در بخش دیگری از این مطلب به تأثیر نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا بر منافع روسیه پرداخت و نوشت: بعید است که این موضوع در کوتاه‌مدت تأثیر چندان زیادی بر منافع ما داشته باشد.

مدودف ادامه داد: دغدغه‌های اصلی روسیه در این موضوع به دو مورد خلاصه می‌شود: مناقشه اوکراین و تحریم‌ها؛ در مورد اوکراین، رایزنی‌های نسبتاً مفیدی با دولت فعلی آمریکا در جریان است، اما فراتر از این مذاکرات، خبری نیست.

وی تصریح کرد: زلنسکی (رئیس‌جمهور اوکراین) که هرگز اعتنای چندانی به رئیس کاخ سفید نمی‌کرد و در مقابل، به دوستان «اروپایی منحط» خود تکیه داشت - کسانی که برای جنگ پول به پای او می‌ریختند - با ترامپ نیز با گستاخی تمام برخورد می‌کرد؛ اکنون، زلنسکی احتمالاً کاملاً خودسر عمل خواهد کرد و دیگر احترامی برای رئیس‌جمهور تضعیف شده آمریکا قائل نخواهد بود.

نایب رئیس شورای امنیت روسیه افزود: ترامپ می‌تواند دسترسی اوکراین به «استارشیلد» (نسخه امنیتی و نظامی ارتباطات ماهواره‌ای دولت آمریکا و سازمان‌های اطلاعاتی آن) را قطع کند، اشتراک‌گذاری اطلاعاتی را متوقف سازد و دردسر‌های دیگری برای زلنسکی ایجاد کند، اما او تا این حد پیش نخواهد رفت، چرا که ترامپ نیازی به رویارویی غیرضروری با دموکرات‌های سرمست از پیروزی در انتخابات ندارد.

مدودف در ادامه نوشت: ترامپ انسانی غیرقابل پیش‌بینی است، اما اکنون زمان مناسبی برای حرکات نامتعارف نیست. به‌ویژه آنکه فرآیند استیضاح او در هر صورت از سوی رقبای سیاسی پیگیری خواهد شد، چرا که حزب دموکرات حضور یک ترامپ قدرتمند را برنمی‌تابد.

این سیاستمدار مشهور روس درباره دیگر تأثیر نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا خاطرنشان کرد: در مورد تحریم‌های ضد روسی، اوضاع پیچیده‌تر خواهد شد، همچنانکه دموکرات‌ها وعده داده‌اند حمایت‌های فعال‌تری از کی‌یف به عمل آورند، اما عملیاتی شدن این سیاست مستلزم تصویب طرح‌های قانونی پیشین همچون قانون ضد روسی لیندسی گراهام «تروریست منفور» است که خود می‌تواند موقعیت ترامپ را تقویت کند.

وی ادامه داد: اعمال «تحریم‌های فلج‌کننده» ممکن است ابزار معامله سیاسی قرار گیرد؛ به این معنا که ترامپ در ازای لغو فرآیند استیضاح، با این محدودیت‌ها علیه روسیه موافقت کند.

مدودف تصریح کرد: چنین سناریویی بدون شک جهش دوباره قیمت نفت و نارضایتی مصرف‌کنندگان آمریکایی را در پی خواهد داشت و بستر قطع کامل روابط با کرملین را فراهم می‌کند؛ روابطی که ترامپ همواره حفظ آن را جزو دستاورد‌های خود می‌داند.

وی افزود: بنابراین، رئیس‌جمهور آمریکا با انتخاب‌های بسیار دشواری رو‌به‌رو است و شاید قربانی کردن مهره‌هایی در کابینه مانند هگست (وزیر جنگ) راهکار ساده‌تری برای او باشد؛ علاوه بر این، رئیس کاخ سفید باید به نحوی به مناقشه با ایران پایان دهد.

نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه در پایان نوشت: در مجموع، چشم‌انداز پیش‌رو حتی برای خود ترامپ نیز مبهم است و او احتمالا به مدیریت بحران‌های مقطعی روی آورده و به طور مکرر از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد؛ در این شرایطف روسیه باید بدون توجه به نتایج انتخابات در آن سوی اقیانوس، بر مأموریت اصلی خود یعنی در هم کوبیدن جبهه دشمن تمرکز کند.

به گزارش ایرنا، انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) برگزار شد. در این انتخابات، تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم کرسی‌های مجلس سنا به رأی گذاشته شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در چهارم نوامبر (۱۳ آبان)، حزب دموکرات موفق شد کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست آورد.

پیش از این، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در این باره گفت: روسیه امیدوار است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره، به تلاش‌های صلح‌آمیز خود برای حل و فصل مناقشه اوکراین ادامه دهد.