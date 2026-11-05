سناتور مستقل آمریکایی با اشاره به تسلط دموکرات‌ها بر ۲ مجلس کنگره در نتیجه انتخابات میاندوره‌ای اعلام کرد که این حزب نه‌فقط با تصویب قطعنامه، بلکه با قطع بودجه، جنگ علیه ایران را که غیرقانونی و مغایر قانون اساسی است متوقف خواهد کرد.

جوان آنلاین: برنی سندرز، سناتور مستقل آمریکایی متمایل به حزب دموکرات، در واکنش به شکست حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندوره‌ای کنگره و اقدام احتمالی دموکرات‌ها در قبال جنگ متجاوزانه علیه ایران به سی‌ان‌ان گفت: «آنچه دموکرات‌ها می‌توانند انجام دهند، متوقف کردن جنگ است؛ و ما این جنگ را نه فقط با تصویب قطعنامه‌ها، بلکه با قطع بودجه آن متوقف می‌کنیم. این جنگ غیرقانونی است. مغایر قانون اساسی است. ما این جنگ را متوقف خواهیم کرد.»

به گزارش ایسنا، این سناتور همچنین در پیام‌های جداگانه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای را ستود و از «برخی از بزرگ‌ترین پیروزی‌های ترقی‌خواهانه در تاریخ مدرن آمریکا» سخن گفت. او به نامزد‌های دموکراتی که برای انتخابشان تلاش کرده بود، از جمله عبدل السید، سناتور منتخب میشیگان، و ویلیام لارنس، آدام حماوی و ملات کیروس، نمایندگان مجلس نمایندگان، تبریک گفت در حالی که بسیاری از آنها با شعار صریح ضدجنگ و حامی فلسطین وارد کارزار انتخاباتی شده بودند.

سندرز نوشت: در سراسر کشور، در مناطق روستایی و شهری، آمریکایی‌ها به الیگارشی «نه» و به برنامه‌ای که برای طبقه کارگر می‌جنگد «بله» گفتند.

او همچنین با اشاره به کنترل دموکرات‌ها بر کنگره تصریح کرد: «دموکرات‌ها اکنون کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در دست خواهند داشت و می‌توانند ترامپ را پاسخگو کنند. این عالی است.»

سندرز افزود: «در زمان نابرابری گسترده درآمد و ثروت، باید بیشتر کار کنیم. باید به طور تهاجمی برای خانواده‌های کارگر بجنگیم. دیگر بهانه‌ای نیست.»