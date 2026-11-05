کد خبر: 1388776
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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

انتقاد وزارت خارجه یمن از سیاسی سازی فعالیت‌های بشردوستانه

3 وزارت خارجه یمن سوءاستفاده سازمان ملل از رنج مردم یمن و سیاسی‌سازی فعالیت‌های بشردوستانه در استان تعز را محکوم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری یمن، وزارت امور خارجه دولت یمن سوءاستفاده سازمان ملل از رنج و مشکلات مردم یمن و سیاسی‌سازی فعالیت‌های بشردوستانه در استان تعز را محکوم و بر باز بودن و تأمین امنیت جاده‌های منتهی به این استان تأکید کرد.

به گزارش مهر، یک منبع مسئول در وزارت امور خارجه دولت صنعا، امروز پنجشنبه تأکید کرد که بهره‌برداری از رنج و مشکلات مردم یمن، رویکردی است که سازمان ملل طی سال‌های گذشته در پیش گرفته است.

این منبع مسئول در گفت‌و‌گو با خبرگزاری یمن (سبأ) توضیح داد که سوءاستفاده کارکنان سازمان ملل از رنج مردم استان تعز و دیگر استان‌های یمن، در چارچوب سیاسی‌سازی مسائل انسانی صورت می‌گیرد.

این منبع با رد «ادعا‌های تکراری درباره وجود شبکه‌های جاسوسی و اعترافات اعضای این شبکه‌ها»، تأکید کرد که همه باید مراقب باشند در این دام گرفتار نشوند.

این مقام مسئول توضیح داد که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز چهارشنبه گذشته، بدون جنجال‌آفرینی یا طرح ادعا‌های تبلیغاتی، تعدادی کامیون حامل دارو را وارد شهر تعز کرده است. وی افزود که اگر سازمان ملل در فعالیت‌های بشردوستانه خود جدی است، باید از این اقدام الگوبرداری کند.

این منبع در پایان اظهارات خود تأکید کرد که تمامی جاده‌های اصلی منتهی به شهر تعز و مسیر‌های خروجی آن، از سوی دولت یمن در صنعا باز و امن هستند و امکان تردد روان شهروندان و انتقال کالا‌ها و محموله‌های تجاری در آنها فراهم است.

وی همچنین اشاره کرد که تمامی دستگاه‌های دولتی با حداکثر توان و متناسب با امکانات موجود، برای تأمین نیاز‌های اساسی در تمام شهرستان‌های استان تعز تلاش می‌کنند تا از رنج و مشکلات مردم بکاهند.

چند روز پیش نیز وزارت امور خارجه دولت صنعا، یادداشت‌های رسمی به سازمان ملل و اتحادیه‌های اروپا و آفریقا ارسال کرد و در آنها از انجام بیش از ۳۸۳۰ حمله و تجاوز، شامل حملات هوایی و موشکی، خبر داد که به کشته و زخمی شدن ۷۶۸ نفر، عمدتاً زنان و کودکان، منجر شده است.

برچسب ها: یمن ، سازمان ملل ، صنعا
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