آخرین دور افتخار عالیجناب فوتبال ایران در زمین سردِ شیرودی

مرحوم حسن حبیبی ملقب به عالیجناب برای آخرین بار روی دستان جامعه ورزش در ورزشگاه قدیمی شیرودی دور افتخار زد و به سمت خانه ابدی رهسپار شد.

جوان آنلاین: مراسم وداع با حسن حبیبی یکی از پیشکسوتان با اخلاق ورزش ایران و فوتبال کشورمان با حضور چهره‌های قدیمی و مسئولان فدراسیون فوتبال و جامعه ورزش در ورزشگاه پیر شهید شیرودی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور خانواده مرحوم حسن حبیبی، مسئولان فدراسیون فوتبال، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی، چهره‌هایی از جمله بهداشت فریبا، حسین شمس سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال ایران،کریم باقری، علی پروین، حسین فرکی، علی فتح الله زاده مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال و رضا درویش مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس و بسیاری دیگر از چهره‌های فوتبال کشورمان برگزار شد؛ حسن حبیبی برای آخرین بار دور افتخار در ورزشگاه قدیمی شهید شیرودی زد و با دنیای خاکی وداع کرد.

آنچه در این مراسم بیش از همه به چشم می‌آمد تاکید بر اخلاق مداری، رفتار حرفه‌ای و روحیه پدرانه حسن حبیبی بود و جامعه ورزش با چشمانی اشکبار او را به سمت آرامگاه ابدی رهسپار کرد.

حبیبی، دوشنبه شب در بیمارستان شریعتی تهران در سن ۸۷ سالگی درگذشت. این چهره نامدار، در تیم‌های شاهین تهران، استقلال و پاس تهران سابقه بازی داشت. مرحوم حبیبی سابقه کاپیتانی و سرمربیگری تیم ملی بزرگسالان و تیم امید را در کارنامه داشت. او در زمان بازی به همراه تیم ملی قهرمان جام ملت‌های آسیا شد و در دوره مربیگری هم با تیم امید صعود به المپیک ۱۹۸۰ را تجربه کرد.