منابع سعودی در پی ادامه تنش‌ها با یمن، از اعلام هشدار خطر در استان «شروره» عربستان خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، سازمان دفاع مدنی عربستان از طریق سامانه ملی هشدار خطر، هشداری را در استان «شروره» واقع در جنوب این کشور صادر کرد.

به گزارش ایرنا، هنوز جزئیاتی در این باره منتشر نشده است، اما سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن دیشب گفت که حریم هوایی عربستان همچنان ناامن است.

سرتیپ سریع اعلام کرد که نیرو‌های این کشور در عملیاتی نظامی، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در پایتخت عربستان سعودی را با یک فروند موشک بالستیک هدف قرار داده‌اند.

وی گفت که موشک به‌طور مستقیم به هدف اصابت کرده و خسارت‌های زیادی به فرودگاه وارد آورده است.

سریع با اعلام اینکه فرودگاه بین‌المللی ملک خالد از نظر نیرو‌های مسلح یمن ناامن است، از شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی، کارکنان و مسافران خواست از سفر از طریق حریم هوایی عربستان سعودی خودداری کنند.

وی همچنین هشدار داد که حریم هوایی عربستان ناامن است و تنها حریم هوایی مناطق مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره از این هشدار مستثا خواهد بود.