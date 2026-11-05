کد خبر: 1388769
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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۷
اقتصاد » اخبار کلی

شرکت بزرگ نفتی استرالیا ۵۰۰ نفر را اخراج می‌کند

3 شرکت وودساید انرژی استرالیا از تغییر سیاست تقسیم سود میان سهامداران و برنامه کاهش حدود ۵۰۰ فرصت شغلی در سطح جهانی خبر داد.

جوان آنلاین: شرکت وودساید انرژی استرالیا از تغییر سیاست تقسیم سود میان سهامداران و برنامه کاهش حدود ۵۰۰ فرصت شغلی در سطح جهانی خبر داده است. این شرکت که بزرگ‌ترین تولیدکننده مستقل نفت و گاز استرالیا محسوب می‌شود، سیاست پرداخت سودی را که از سال ۲۰۱۳ بر مبنای پرداخت حداکثر ۸۰ درصد سود خالص به سهامداران اجرا می‌کرد، کنار گذاشته است.

به گزارش مهر، بر اساس سیاست جدید، وودساید ۲۰ تا ۴۰ درصد جریان نقدی عملیاتی تعدیل‌شده خود را به پرداخت سود سهام اختصاص خواهد داد.

۲۰ درصد این رقم به‌عنوان پرداخت پایه در نظر گرفته شده و ۲۰ درصد دیگر می‌تواند برای پرداخت سود اضافی یا بازخرید سهام استفاده شود.

الیزابت وستکات، مدیرعامل وودساید انرژی، همچنین اعلام کرد هدف کاهش هزینه‌های شرکت از ۳۵۰ میلیون دلار به ۴۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

این شرکت قصد دارد تا اواسط دهه آینده برای تمام پروژه‌های خود به نرخ بازده سرمایه‌گذاری ۱۲ تا ۱۵ درصدی دست یابد.

وودساید پیش از این برای پروژه‌های نفتی فراساحلی، گازی و انرژی‌های جدید اهداف بازده متفاوتی تعیین کرده بود، اما اکنون در نظر دارد معیار مشخص‌تری برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های خود در تمام بخش‌ها اعمال کند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که شرکت‌های بزرگ انرژی با افزایش فشار برای کنترل هزینه‌ها، بهبود بهره‌وری سرمایه و حفظ بازده سرمایه‌گذاران روبه‌رو هستند.

برچسب ها: شرکت نفتی ، استرالیا ، اخراج نیرو
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