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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۳
اقتصاد » اخبار کلی

بانک‌های مرکزی جهان در برابر موج جدید تورم محتاط شدند

3 افزایش قیمت نفت و رشد دو رقمی بهای برنت در هر دو ماه سپتامبر و اکتبر، از عوامل اصلی نگرانی سیاست‌گذاران درباره تشدید تورم بوده است.

جوان آنلاین: در میان بانک‌های مرکزی کشور‌های گروه ۱۰ ارز پرمعامله جهان، تنها بانک مرکزی کانادا در ماه اکتبر نرخ بهره را افزایش داد. فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی نیوزیلند و بانک مرکزی ژاپن نرخ‌های بهره خود را بدون تغییر حفظ کردند و پنج بانک مرکزی دیگر نیز در این ماه نشست تعیین نرخ بهره نداشتند.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش رویترز، بانک‌های مرکزی گروه ۱۰ از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در مجموع ۱۴ مرحله افزایش نرخ بهره به میزان ۳۵۰ واحد پایه را اجرا کرده‌اند و هیچ‌گونه کاهش نرخی در این گروه ثبت نشده است.

این در حالی است که در ماه سپتامبر، شش بانک مرکزی مجموعا نرخ بهره را ۱۵۰ واحد پایه افزایش داده بودند؛ رقمی که بزرگ‌ترین میزان افزایش ماهانه از ژوئن ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.

افزایش قیمت نفت و رشد دو رقمی بهای برنت در هر دو ماه سپتامبر و اکتبر، از عوامل اصلی نگرانی سیاست‌گذاران درباره تشدید تورم بوده است.

در میان اقتصاد‌های نوظهور نیز بانک‌های مرکزی فیلیپین و هند در مجموع نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش دادند. در مقابل، ۱۰ بانک مرکزی نرخ‌های بهره خود را ثابت نگه داشتند و بانک مرکزی ترکیه پس از هشت ماه توقف، نرخ بهره را ۱۰۰ واحد پایه کاهش داد.

برآیند تغییرات نرخ بهره در اقتصاد‌های نوظهور مورد بررسی رویترز نشان می‌دهد افزایش نرخ‌ها از ابتدای سال به ۶۷۵ واحد پایه و مجموع کاهش نرخ‌ها به ۸۵۰ واحد پایه رسیده است.

تحلیلگران معتقدند با وجود توقف موقت سیاست‌های انقباضی در بسیاری از اقتصاد‌های بزرگ، چنانچه افزایش قیمت انرژی به سایر کالا‌ها و خدمات منتقل شود، بانک‌های مرکزی ممکن است ناچار شوند بار دیگر برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش دهند.

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