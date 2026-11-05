اخراج سرمربی تیم ملی عربستان؟

خبرنگار نزدیک به فدراسیون فوتبال عربستان به گمانه‌زنی‌ها درباره اخراج سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور واکنش نشان داد و تاکید کرد که اخراجی در کار نیست.

جوان آنلاین: گزارش‌های رسانه‌ای از روشن شدن وضعیت آینده جورجیوس دونیس، سرمربی یونانی تیم ملی فوتبال عربستان سعودی، حکایت دارند. در روز‌های اخیر و پس از تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تعویق جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال جدایی این مربی از هدایت تیم ملی عربستان مطرح شده بود.

به گزارش ایسنا، تصمیم AFC برای تغییر زمان برگزاری این رقابت‌ها، پرسش‌هایی را درباره آینده دونیس ایجاد کرد؛ به‌ویژه این‌که قرارداد فعلی او در ژوییه ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد، در حالی که جام ملت‌های آسیا به تعویق افتاد.

قرار بود این مسابقات از۷ ژانویه تا ۵ فوریه ۲۰۲۷ برگزار شود، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان جدیدی را برای آن تعیین کرد و به این ترتیب، بحث درباره ادامه همکاری فدراسیون فوتبال عربستان با سرمربی یونانی بار دیگر مطرح شد.

با این حال، بدر الصقری، خبرنگار سعودی، به این گمانه‌زنی‌ها پایان داد. او اعلام کرد که برای اطلاع از وضعیت دونیس با مسئولان فدراسیون فوتبال عربستان تماس گرفته و پاسخ روشنی درباره آینده این مربی دریافت کرده است.

الصقری در برنامه تلویزیونی «نادینا» گفت: با مسئولان فدراسیون فوتبال عربستان درباره آینده دونیس تماس گرفتم و پاسخ آنها کاملاً روشن بود؛ آنها به هیچ‌وجه به برکناری او فکر نمی‌کنند. فدراسیون فوتبال عربستان هیچ برنامه‌ای برای استخدام کادر فنی جدید ندارد و اگر چنین تصمیمی گرفته شود، اقدامی کاملاً غیرمنطقی و دیوانه‌وار خواهد بود.»

این خبرنگار عربستانی هم‌چنین تأکید کرد که مسئولان فدراسیون اطمینان داده‌اند دونیس در جام ملت‌های آسیا نیز هدایت تیم ملی عربستان را بر عهده خواهد داشت. بر همین اساس، مشکلی برای تمدید قرارداد او که پیش از آغاز این رقابت‌ها به پایان می‌رسد، وجود نخواهد داشت و احتمالاً قراردادش برای یک سال دیگر تمدید می‌شود.

حمایت دوباره فدراسیون عربستان از دونیس

این اظهارات در ادامه موضع رسمی فدراسیون فوتبال عربستان در ماه اکتبر مطرح شده است؛ زمانی که این نهاد ضمن تأکید بر ادامه فعالیت دونیس، اخبار مربوط به احتمال تغییر کادر فنی تیم ملی را تکذیب کرد.

در نشانه‌ای دیگر از تداوم همکاری با سرمربی یونانی، فدراسیون فوتبال عربستان روز چهارشنبه فهرست ۳۰ نفره تیم ملی را برای اردوی ماه نوامبر اعلام کرد. این اردو از ۸ تا ۱۷ نوامبر در دوحه قطر برگزار می‌شود و بخشی از برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی در تعطیلات مسابقات ملی است.

عربستان در جریان این اردو دو دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. نخستین مسابقه برابر کره جنوبی در روز جمعه ۱۳ نوامبر خواهد بود و شاگردان دونیس روز سه‌شنبه ۱۷ نوامبر نیز در آخرین بازی خود به مصاف ازبکستان می‌روند.