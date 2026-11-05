پلیس تهران امروز چند پرونده مهم مانند دستگیری فردی که بدون صلاحیت پزشکی و با تبلیغ در اینستاگرام به‌عنوان جراح زیبایی بیش از ۵۷ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده است، همچنین دستگیری متهم به حمل ماده روان‌گردان، بازداشت دو سارق خشن تلفن همراه در شهرک غرب و دستگیری سه متهم هنگام سرقت آهن‌آلات از ساختمان و کشف محموله ست سرم پزشکی قاچاق را به سرانجام رساند.

جوان آنلاین: سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، از دستگیری فردی خبر داد که بدون مدارک و صلاحیت پزشکی، با معرفی خود به‌عنوان جراح زیبایی و تبلیغ در اینستاگرام، از شهروندان مبالغ هنگفتی دریافت می‌کرد. متهم با انتشار تصاویر و نمونه‌کار‌های جراحی دیگر پزشکان، اعتماد مخاطبان را جلب می‌کرد و از مهر و مدارک دیگر پزشکان سوءاستفاده می‌کرد. برخی شاکیان اعلام کردند پس از دریافت خدمات، دچار عوارض پزشکی شده‌اند. بر اساس تحقیقات، متهم بیش از ۵۷ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است. پلیس از شهروندان خواست صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات زیبایی را از سازمان نظام پزشکی استعلام کنند.

کشف محموله ست سرم پزشکی قاچاق در شهرری

سرهنگ کارآگاه اسماعیل عبدی، جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف انباری حاوی صد‌ها هزار عدد ست سرم پزشکی قاچاق در محدوده شورآباد شهرری خبر داد. مأموران در پی اقدامات اطلاعاتی از دپوی کالای قاچاق در انبار یک شرکت دارویی مطلع شدند و بررسی‌ها نشان داد کالا‌ها با خودرو‌های باری به بازار ارسال می‌شدند. در بازرسی از انبار، محموله‌ای شامل بیش از ۴۰۰ هزار عدد ست سرم پزشکی فاقد اسناد قانونی کشف شد. ارزش محموله بیش از ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده و پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ماده روان‌گردان در کیانشهر

سرهنگ محمد کبودتبار، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت، از کشف مقداری ماده مخدر روان‌گردان و دستگیری یک متهم در محدوده کیانشهر خبر داد. مأموران کلانتری ۱۵۸ کیانشهر در جریان طرح پیشگیری از وقوع جرم و جمع‌آوری معتادان متجاهر، در خیابان غیاث شاهرودی به رفتار فردی مشکوک شدند و در بازرسی بدنی، مقدار ماده روان‌گردان از او کشف کردند. پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

دستگیری دو سارق خشن تلفن همراه در شهرک غرب

سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری دو متهم سابقه‌دار خبر داد که با تهدید سلاح سرد از شهروندان سرقت می‌کردند. دو مرد هنگام رفتن یک دانش‌آموز دختر به مدرسه در خیابان گل‌افشان شهرک غرب، قصد سرقت تلفن همراه او را داشتند که با مداخله شهروندان ناکام ماندند و گریختند. مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس با اجرای طرح مهار، دقایقی بعد هر دو را هنگام فرار دستگیر کردند و چند قبضه سلاح سرد از آنان کشف شد. متهمان به چندین فقره سرقت با تهدید سلاح سرد اعتراف کردند و تعدادی از مالباختگان آنان را شناسایی کردند.

دستگیری سه متهم هنگام سرقت آهن‌آلات از ساختمان اداری در خیابان آزادی

سرهنگ محمد مقدسی، سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری سه نفر هنگام جداسازی و جمع‌آوری آهن‌آلات و تجهیزات یک ساختمان اداری و تجاری در خیابان آزادی خبر داد. مأموران کلانتری ۱۰۸ نواب پس از اعلام سرقت به ۱۱۰، در محل مشاهده کردند سه نفر با یک وانت در حال بریدن و جداسازی آهن‌آلات ساختمان هستند و هر سه را دستگیر کردند. نماینده مالک ارزش اموال را میلیارد‌ها تومان اعلام کرد و مدعی شد در روز‌های گذشته نیز اموال دیگری از ساختمان سرقت شده است. پرونده برای رسیدگی قضایی به مرجع قضایی معرفی شد.

انهدام باند سرقت از منازل در تهران و چند شهر دیگر

سرهنگ شهرام سلطانی، فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز از دستگیری اعضای یک باند سرقت از منازل خبر داد که در تهران و چند شهر دیگر فعالیت داشتند. بررسی صحنه‌های جرم و مستندات، مأموران را به هویت سرکرده و دیگر اعضای باند رساند. پس از هماهنگی قضایی، متهمان در عملیات‌های هم‌زمان در فردیس، شهریار و اسلامشهر دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند. آنان با مواجهه با مستندات پلیسی، به مشارکت در سرقت‌های متعدد از منازل در تهران، پاکدشت و اصفهان اعتراف کردند. خودرو‌های مورد استفاده متهمان توقیف شد و تعدادی از مالباختگان شناسایی شدند. تحقیقات برای شناسایی دیگر شاکیان و بررسی ارتباط متهمان با سرقت‌های مشابه در سایر مناطق کشور ادامه دارد.

کلاهبرداری با وعده ازدواج و هویت جعلی؛ چند زن قربانی شدند

سرهنگ رضا حاتمی، فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری مردی خبر داد که با معرفی خود با هویت جعلی و طرح وعده ازدواج، اعتماد زنان را جلب می‌کرد و از آنان کلاهبرداری می‌کرد. در پی شکایت زنی از دادسرای ناحیه ۶ تهران، کارآگاهان با بررسی مسیر انتقال وجوه و اطلاعات کارت‌خوان و تطبیق تصاویر، هویت واقعی متهم را شناسایی و با اقدامات فنی و اطلاعاتی دستگیرش کردند. متهم ابتدا اتهام را انکار کرد، اما در ادامه به کلاهبرداری از چند زن با همین شیوه اعتراف کرد. تحقیقات برای شناسایی سایر شاکیان و بررسی ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.

دستگیری اعضای باند سرقت مسلحانه با جعل هویت مأموران؛ دوست خانوادگی طراح نقشه بود

سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری اعضای باندی خبر داد که با معرفی خود به‌عنوان مأموران دولتی و تهدید با سلاح گرم، اقدام به سرقت طلا و ارز از یک خانواده در شهرک اکباتان کرده بودند. طبق اظهارات شاکی، دو مرد با جعل هویت مأموران وارد محل شده و پس از تهدید ساکنان، مقادیر قابل‌توجهی طلا، ارز و چند تلفن همراه سرقت کردند. بررسی‌ها نشان داد ماجرا از شب قبل و با تهدید مسلحانه شاکی در محدوده ولنجک آغاز شده بود. کارآگاهان با بررسی دوربین‌های مداربسته و شناسایی خودروی سارقان و همچنین کشف ارتباط یکی از افراد مرتبط با پرونده آدم‌ربایی در رشت، به متهمان رسیدند. یکی از افراد در رضوانشهر و دیگری در شهرک اکباتان دستگیر شدند و پس از مواجهه با مستندات، به اجرای نقشه سرقت با محوریت یکی از دوستان خانوادگی شاکی اعتراف کردند. در بازرسی از محل اختفای متهمان، بخشی از اموال مسروقه و یک قبضه سلاح کمری با مهمات کشف شد. تحقیقات برای دستگیری متهم دیگر پرونده ادامه دارد.