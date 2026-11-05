حملات روسیه به تأسیسات زیرساختی مرتبط با ارتش اوکراین

وزارت دفاع روسیه از ادامه حملات شبانه به زیرساخت‌های انرژی، مراکز لجستیکی و شناور‌های نظامی در اوکراین خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «نووستی»، وزارت دفاع روسیه امروز، پنجشنبه، گزارش داد که نیرو‌های مسلح این کشور در طول شب گذشته با استفاده از پهپاد‌ها به تأسیسات زیرساختی مرتبط با ارتش اوکراین، از جمله مراکز انرژی، پایانه‌های لجستیکی و شناور‌های دریایی مورد استفاده نیرو‌های مسلح اوکراین حمله کردند.

به گزارش تسنیم، در بیانیه این وزارتخانه تأکید شده که این حملات با هدف کاهش توان نظامی و اقتصادی ارتش اوکراین انجام شده و همچنان ادامه خواهد داشت. در این عملیات از پهپاد‌های تهاجمی و تسلیحات بسیار دقیق دوربرد استفاده می‌شود که قابلیت انهدام اهداف در سراسر خاک اوکراین را دارند.

انهدام یک پایانه لجستیکی و پست برق در اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در جریان حملات شب گذشته، پایانه لجستیکی شرکت «نووایا پوچتا» در نزدیکی یک منطقه مسکونی در منطقه خارکف هدف قرار گرفت. همچنین یک پست برق با ولتاژ ۳۳۰ کیلوولت در منطقه دنیپروپتروفسک مورد اصابت پهپاد‌های روسی قرار گرفت.

طبق اطلاعات این وزارتخانه، در جریان همین عملیات یک کشتی مخصوص حمل بار خشک حامل تجهیزات نظامی نیز در آب‌های دریای سیاه، در فاصله ۵۲ کیلومتری جنوب‌غرب اودسا هدف قرار گرفت.

انهدام ۴۹۶ پهپاد اوکراینی در آسمان مناطق مختلف روسیه

وزارت دفاع روسیه یادآور شد که نیرو‌های در حالت آماده‌باش رزمی پدافند هوایی این کشور در طول شب گذشته ۴۹۶ پهپاد اوکراینی از نوع هواپیما را بر فراز مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم کردند. پهپاد‌های مهاجم علاوه بر مناطق مختلف روسیه در آسمان مسکو، سرزمین کراسنودار، جمهوری کریمه و آب‌های دریای آزوف و دریای سیاه سرنگون شدند.