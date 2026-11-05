کد خبر: 1388760
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۸
بين‌الملل » اخبار كلی

حملات روسیه به تأسیسات زیرساختی مرتبط با ارتش اوکراین

3 وزارت دفاع روسیه از ادامه حملات شبانه به زیرساخت‌های انرژی، مراکز لجستیکی و شناور‌های نظامی در اوکراین خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «نووستی»، وزارت دفاع روسیه امروز، پنجشنبه، گزارش داد که نیرو‌های مسلح این کشور در طول شب گذشته با استفاده از پهپاد‌ها به تأسیسات زیرساختی مرتبط با ارتش اوکراین، از جمله مراکز انرژی، پایانه‌های لجستیکی و شناور‌های دریایی مورد استفاده نیرو‌های مسلح اوکراین حمله کردند.

به گزارش تسنیم، در بیانیه این وزارتخانه تأکید شده که این حملات با هدف کاهش توان نظامی و اقتصادی ارتش اوکراین انجام شده و همچنان ادامه خواهد داشت. در این عملیات از پهپاد‌های تهاجمی و تسلیحات بسیار دقیق دوربرد استفاده می‌شود که قابلیت انهدام اهداف در سراسر خاک اوکراین را دارند.

انهدام یک پایانه لجستیکی و پست برق در اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در جریان حملات شب گذشته، پایانه لجستیکی شرکت «نووایا پوچتا» در نزدیکی یک منطقه مسکونی در منطقه خارکف هدف قرار گرفت. همچنین یک پست برق با ولتاژ ۳۳۰ کیلوولت در منطقه دنیپروپتروفسک مورد اصابت پهپاد‌های روسی قرار گرفت.

طبق اطلاعات این وزارتخانه، در جریان همین عملیات یک کشتی مخصوص حمل بار خشک حامل تجهیزات نظامی نیز در آب‌های دریای سیاه، در فاصله ۵۲ کیلومتری جنوب‌غرب اودسا هدف قرار گرفت.

انهدام ۴۹۶ پهپاد اوکراینی در آسمان مناطق مختلف روسیه

وزارت دفاع روسیه یادآور شد که نیرو‌های در حالت آماده‌باش رزمی پدافند هوایی این کشور در طول شب گذشته ۴۹۶ پهپاد اوکراینی از نوع هواپیما را بر فراز مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم کردند. پهپاد‌های مهاجم علاوه بر مناطق مختلف روسیه در آسمان مسکو، سرزمین کراسنودار، جمهوری کریمه و آب‌های دریای آزوف و دریای سیاه سرنگون شدند.

برچسب ها: روسیه ، تاسیسات زیرساختی ، ارتش اوکراین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

بدون شرح

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

توهم دانایی پسینی!

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

در جدال روزمرگی و اصالت؛ به ابدیت می‌رسیم؟

نقشه راهی برای پایان جنگ

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا

دکترین دفاع بومی را تعمیق دهید بدون محدودیت!

بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه

شب‌هایی در امتداد موسیقی و شعر ایرانی

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

شاخ امریکا را خواهیم شکست

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

قاتل شهردار جونقان دستگیر شد

مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند

چنان ضربه‌ای بزنیم که ۱۰۰ میلیارد یورو پیش آن هیچ است

تعبیر کابوس اقتصاد اروپا در جنگ ایران

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

آمازون دوباره کارمندانش را بیکار کرد

از خدا شهادت را طلب می‌کردیم

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

زارع برنده جنگ روانی و فنی با امریکا

۱۵ سال سند بدون تحول!

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان را ما می‌نویسیم

پاسخ به هر تهدیدی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی باشد

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار