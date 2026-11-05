سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با ادعای اینکه نسبت دادن افزایش قیمت نفت و پیامد‌های اقتصادی جنگ متجاوزانه علیه ایران به تل‌آویو از نگاه او «منصفانه» نیست، هرگونه نقش این رژیم در شکست مفتضحانه جمهوری‌خواهان آمریکایی در انتخابات را رد کرد.

جوان آنلاین: دنی دانون، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد، اظهاراتی مبنی بر اینکه رژیم متبوعش مسئول تصمیم آمریکا برای حمله به ایران بوده است را رد کرد و مدعی شد که این اقدام نظامی متجاوزانه تصمیم واشنگتن بوده و تل‌آویو صرفاً از آن حمایت کرده است.

به گزارش ایسنا، اظهارات دانون در حالی مطرح می‌شود که پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، پرسش‌هایی درباره آینده روابط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی افزایش یافته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مقامات ارشد این کشور به نقش جنگ‌طلبی واشنگتن علیه ایران و ارتباط آن به شکست ویرانگر در انتخابات کنگره اذعان کرده‌اند.

با این حال، دانون در مصاحبه‌ای با شبکه خبری اسرائیلی «آی۲۴ نیوز» مدعی شد که مرتبط دانستن افزایش قیمت نفت و پیامد‌های اقتصادی جنگ علیه ایران با رژیم صهیونیستی غیرمنصفانه است!

در حالی که دموکرات‌های کنگره، هر دو مجلس را از دست جمهوری‌خواهان آمریکایی خارج کردند و به اثرات جنگ علیه ایران و افزایش هزینه‌های زندگی مردم آمریکا اشاره دارند، آن هم در حالی که نیرو‌های مسلح ایران پاسخی کوبنده به حضور و تحرکات نظامی ارتش ایالات متحده در منطقه داده‌اند، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل ادعا کرد: «تصمیم برای حمله به ایران، تصمیم ایالات متحده بود. این تصمیم ما نبود. ما از اقدام آمریکا حمایت کردیم و معتقدیم که تصمیم درستی بود!»

دانون در راستای کم اهمیت نشان دادن نقش متجازوانه تل‌آویو افزود: «همیشه بسیار آسان است که اسرائیل را برای همه چیز مقصر بدانیم، اما واقعیت این‌طور نیست!»

نتیجه انتخابات کنگره، ضربه‌ای جدی به رئیس‌جمهور آمریکا و دستورکار سیاسی دولت او در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری‌اش به شمار می‌رود. جمهوری‌خواهان که پیش از انتخابات کنترل هر دو مجلس کنگره را در اختیار داشتند، اکنون با از دست دادن این موقعیت، با محدودیت‌های بیشتری برای پیشبرد برنامه‌های دولت مواجه خواهند شد.

نارضایتی از سیاست خارجی جنگ‌طلبانه واشنگتن، هزینه‌های سنگین درگیری‌های نظامی و وضعیت نابسامان اقتصادی، از جمله عوامل مهمی هستند که در تحلیل شکست جمهوری‌خواهان مورد توجه قرار گرفته‌اند. تبعات جنگ علیه ایران و حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به این کشور در نهم اسفند، از جمله موضوعاتی است که در کنار پیامد‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، بر فضای سیاسی و افکار عمومی آمریکا تأثیر گذاشته است.

در این میان، پیروزی دموکرات‌ها در چندین رقابت مهم فرمانداری نیز بر ابعاد شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان افزوده است. تغییر ترکیب کنگره می‌تواند در دو سال باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری ترامپ، مسیر تصویب طرح‌های دولت، نظارت بر عملکرد کاخ سفید و پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کند.

پیش از این هم ترامپ ضمن تبریک پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات اذعان کرد پرونده ایران یکی از عواملی است که در شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نقش داشته است.

در همین حال، جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، از جنگی که دونالد ترامپ علیه ایران به راه انداخته فاصله گرفته و آن را دلیل اصلی شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای دانست.

ونس روز چهارشنبه در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «دلیل شکست ما، آن جنگ بود. اگر می‌خواهید استدلال کنید که آن جنگ ارزشش را داشته — یعنی از دست دادن سنا برای شش سال آینده بهایی بوده که ارزش پرداختن را داشته — پس بفرمایید و همین را بگویید. بگویید که این بهایی بود که ارزش پرداختن داشت.»

او افزود که توصیه پیشین مبنی بر پایان دادن به آن جنگ، «پیشنهادی درست» بوده است؛ اشاره‌ای به تأثیر این جنگ متجاوزانه بر انتخابات میان‌دوره‌ای که در آن دموکرات‌ها کنترل سنا و مجلس نمایندگان را به دست گرفتند.