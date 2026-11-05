کالابرگ مرحله جدید از فردا (پانزدهم آبان) برای مشمولان دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانوار‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح شارژ می‌شود.

جوان آنلاین: کالابرگ سرپرستان خانوار‌های با رقم آخر کد ملی صفر تا سه، فردا (جمعه) شارژ می‌شود و این خانوار‌ها می‌توانند برای خرید مایحتاج مورد نیاز خود به فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های طرف قرارداد با کالابرگ مراجعه و اعتبار خود را خرج کنند.

در چارچوب تغییرات جدید، از مرداد ماه، فاصله نوبت‌های شارژ از پنج روز به ۱۰ روز افزایش یافته است. بر این اساس، فرآیند واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار در سه بازه زمان‌بندی پانزدهم هرماه، بیست و پنجم هر ماه و پنجم ماه بعد انجام می‌شود. به‌طوری که سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی‌شان ۰، ۱ و ۲ باشد و خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح، هر ماه روز پانزدهم، سرپرست خانوار‌های با رقم آخر کد ملی سه تا ۶، هرماه روز بیست‌وپنجم و سرپرست‌های با کدملی رقم ۷ تا ۹ روز پنجم ماه بعد اعتبار کالابرگی خود را دریافت می‌کنند.

این زمان‌بندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود.

اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی و محصولات کشاورزی، میوه و تره‌بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد.

همچنین امکان خرید آبزیان از قبیل ماهی و میگو و محصولات پروتئینی نظیر بوقلمون در تعدادی از شهر‌ها فراهم و این اقلام به سبد کالابرگ اضافه شده است.