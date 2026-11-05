جوان آنلاین: به نقل از روزنامه تاگس آنسایگر، اتحادیه‌ها در فرانسه، خواستار برگزاری تظاهرات مجدد برای امروز پنجشنبه با درخواست افزایش دستمزد‌ها و مخالفت با کاهش رفاه اجتماعی شده و برای اعتصاب عمومی بسیج شده‌اند.

به گزارش تسنیم، فراخوان این اعتراض‌ها توسط جنبش جلیقه زرد‌ها و سازمان‌های دانشجویی پشتیبانی می‌شود که پیش از این در سه شنبه گذشته تظاهراتی را علیه هزینه‌های بالای زندگی و در حمایت از آموزش بهتر ترتیب داده بودند.

مقامات فرانسوی مجددا انتظار حضور چند صد هزار شرکت‌کننده در خیابان‌ها را دارند. حضور گسترده پلیس برای جلوگیری از تکرار ناآرامی‌هایی که در اواسط اکتبر رخ داد، در نظر گرفته شده است.

انتظار می‌رود این اعتصاب‌ها در درجه اول بر کارمندان بخش دولتی تأثیر بگذارد، اگرچه میزان واقعی اختلال برای افرادی که به عنوان مثال روز پنجشنبه به فرانسه سفر می‌کنند، هنوز مشخص نیست.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده شرکت کارکنان راه‌آهن ملی SNCF و کنترل‌کنندگان حمل و نقل هوایی در این اعتصاب‌ها اختلالاتی را ایجاد خواهد کرد.

در همین حال، دولت در تلاش است تا معترضان را آرام کند.

رولند لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه به شبکه تلویزیونی BFMTV گفت که در حال بررسی این مسئله است که آیا می‌توان حداقل دستمزد را فراتر از افزایشی که برای ژانویه ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است، بالا برد یا خیر.

وی تاکید کرد: حداقل دستمزد به دو موضوع مبلغ و زمان‌بندی بستگی دارد. ما می‌توانیم در روز‌های آینده چیزی اعلام کنیم.

در اعتراضات روز‌های اخیر جوانان فرانسوی علیه هزینه‌های بالای زندگی خشونت‌هایی در گرفت و هزاران نفر دستگیر شدند.