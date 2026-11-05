زهران ممدانی شهردار نیویورک در گفت‌و‌گو با شبکه خبری ان‌بی‌سی آمریکا، با تاکید بر ضرورت پایان دادن به جنگ علیه ایران، این جنگ را غیرقانونی و از نظر سیاسی، اقتصادی و اخلاقی غیرقابل دفاع دانست و خواستار قرار گرفتن توقف آن در صدر برنامه‌های حزب دموکرات شد.

جوان آنلاین: زهران ممدانی شهردار نیویورک در گفت‌وگوی بامداد پنجشنبه با شبکه خبری ان‌بی‌سی آمریکا، با تاکید بر ضرورت پایان دادن به جنگ علیه ایران، این جنگ را غیرقانونی و از نظر سیاسی، اقتصادی و اخلاقی غیرقابل دفاع دانست و خواستار قرار گرفتن توقف آن در صدر برنامه‌های حزب دموکرات شد.

به گزارش ایرنا، این سیاستمدار آمریکایی در بخش از این گفت‌و‌گو، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر جی‌دی ونس و نقش جنگ علیه ایران در شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان، بر ضرورت قرار گرفتن، پایان دادن به این جنگ در صدر برنامه‌های دموکرات‌ها تاکید کرد.

ممدانی با غیرقانونی خواندن جنگ علیه ایران گفت: این جنگ نه‌تنها از نظر قانونی، بلکه از منظر سیاسی، اقتصادی و اخلاقی نیز باید مورد مخالفت قرار گیرد و مردم آمریکا موضع خود را در این زمینه به‌روشنی اعلام کرده‌اند.

وی با انتقاد از موضع‌گیری معاون رئیس‌جمهور آمریکا درباره پیامد‌های انتخاباتی جنگ افزود: خواندن اظهارات ونس طعنه‌آمیز است؛ گویی او درباره اقدامات دولت دیگری صحبت می‌کند، در حالی که وی معاون رئیس‌جمهور آمریکاست، نه صرفا یک مفسر در فضای مجازی.

ممدانی ادامه داد: باید این واقعیت را در نظر گرفت که جنگ علیه ایران را دولت آغاز کرده است و بنابراین، خودشان نیز می‌توانند به آن پایان دهند.

وی در پایان تاکید کرد: اگر مقام‌های دولت آمریکا معتقدند جنگ علیه ایران در شکست سیاسی جمهوری‌خواهان نقش داشته است، چرا برای پایان دادن به آن دست به اقدام نمی‌زنند؟

ممدانی در این مصاحبه، در پاسخ به پرسشی درباره پیام انتخابات اخیر میان‌دوره‌ای آمریکا برای سیاستمداران این کشور گفت: نتایج انتخابات نشان داد که مردم آمریکا از سیاستمدارانی که خواسته‌های آنها را غیرواقع‌بینانه می‌دانند، در حالی که با ثروتمندترین افراد کشور در ارتباط و معامله هستند، خسته شده‌اند.

وی با اشاره به درخواست جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا، از مردم برای اعطای ۲ سال فرصت بیشتر به دولت افزود: مردم آمریکا نمی‌توانند ۲ سال دیگر منتظر بمانند؛ آنها باید اجاره خانه خود را در ابتدای ماه پرداخت کنند، هزینه مواد غذایی را همین امروز بپردازند و در طول هفته برای نگهداری از فرزندانشان برنامه‌ریزی کنند.

ممدانی درباره ماموریتی که رای‌دهندگان به حزب دموکرات واگذار کرده‌اند، اظهار داشت: این ماموریت در درجه نخست، تلاش برای حل بحران هزینه‌های زندگی است که مردم سراسر آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین باید به جای ساخت بمب، مدرسه ساخت و به اعتمادی که رای‌دهندگان طبقه کارگر به دموکرات‌ها کرده‌اند، پاسخ داد.

وی در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استیضاح دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، برای سومین بار و موضع خود در قبال این موضوع گفت: از هر اقدامی در کنگره حمایت می‌کنم که به تغییرات ملموس در زندگی مردم آمریکا منجر شود و آنها بتوانند آثار آن را در وضعیت مالی و قدرت خرید خود احساس کنند. همچنین باید با فساد ریشه‌داری که مدت‌هاست در واشنگتن وجود دارد، مقابله کرد.

ممدانی درباره احتمال نتیجه معکوس تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح ترامپ نیز گفت که در اظهارات افرادی که طی ۲۴ ساعت گذشته درباره این موضوع صحبت کرده‌اند، استیضاح به عنوان یک برنامه مشخص مطرح نشده و آنچه بیش از همه مورد تاکید قرار گرفته، ضرورت اقدام فوری و متناسب با انتظارات مردم آمریکا بوده است.

وی با اشاره به موضوعاتی همچون مراکز داده، تعرفه‌های تجاری و تداوم تامین مالی نقض قوانین بین‌المللی در مناطق مختلف جهان، به‌ویژه فلسطین و ایران، تصریح کرد که این مسائل باید مورد رسیدگی قرار گیرند.

به گزارش ایرنا، جی دی ونس روز چهارشنبه ۱۳ آبان پس از شکست حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دلیل باخت جنگ علیه ایران است. همچنین با استناد به یک نظرسنجی، به طور ضمنی رابطه با رژیم اسرائیل را نیز از دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای توصیف کرد.

ونس در پیامی در این شبکه اجتماعی عنوان کرد: دلیل اصلی شکست ما برای تقریبا همه آشکار است. یک متخصص نظرسنجی متوجه شد که بسیاری از کسانی که قصد داشتند در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رای دهند، خشمگین هستند و تصمیم گرفته‌اند به دموکرات‌ها رای بدهند.

معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود: او از آن دسته رای‌دهندگانی که از ما روی برگردانده بودند پرسید چه چیزی باعث می‌شود دوباره به جمع ما بازگردند. وی چهار عامل اصلی پایان دادن به جنگ، تغییر رابطه آمریکا با رژیم اسرائیل، تمرکز بر هزینه‌های زندگی و تورم و اولویت دادن به آمریکا را پاسخ‌های اصلی رای‌دهندگان دانست.

ونس در ادامه خاطر نشان کرد: دلیل شکست ما، جنگ است. خود رئیس‌جمهور هم دیشب همین را گفت.