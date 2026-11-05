مجری بخش امنیت سایبری المپیک فناوری، از شناسایی حدود ۴۰ آسیب‌پذیری امنیتی در سامانه‌های سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف تا پایان رقابت‌ها خبر داد و گفت تاکنون ۲/۵ میلیارد تومان پاداش برای این هکر‌ها به تأیید سازمان‌های مربوطه رسیده است.

جوان آنلاین: سیدمحمدمهدی میرسلطانی، دبیر برگزاری بخش باگ‌بانتی امنیت سایبری المپیک فناوری ۱۴۰۵ در گفت‌و‌گو با خبرنگار با اشاره به حضور حدود ۱۰۰ هکر کلاه‌سفید در بخش باگ‌بانتی امنیت سایبری گفت: شرکت‌کنندگان فعالیت خود را روی سامانه‌های مختلف آغاز کردند و تاکنون حدود ۲ و نیم میلیارد تومان پاداش برای آسیب‌پذیری‌های شناسایی‌شده به تأیید سازمان‌ها رسیده است.

به گزارش فارس، میرسلطانی افزود: علاوه بر این مبلغ، حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان پاداش دیگر نیز در دست مذاکره و پیگیری است که تلاش می‌کنیم در صورت تأیید سازمان‌های مربوطه، به هکر‌های شناسایی‌کننده آسیب‌پذیری‌ها اختصاص یابد. البته در مواردی که آسیب‌پذیری یا پاداش به حقوق و ضوابط سازمان مربوط باشد، تصمیم‌گیری و تخصیص آن مطابق نظر و مقررات همان سازمان انجام خواهد شد.

دبیر برگزاری بخش باگ‌بانتی با تشریح حوزه‌های مورد بررسی در این رقابت‌ها بیان کرد: شرکت‌کنندگان، هکر‌های کلاه‌سفید و قانونمند هستند و فعالیت آنها در چارچوب ضوابط و با هدف ارتقای امنیت سایبری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه‌های ارزیابی‌شده طیف متنوعی از سازمان‌ها و بخش‌ها، از جمله صنایع مختلف، صنعت بیمه، بانک‌ها، زیرساخت‌ها، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی را شامل می‌شد که حاصل بررسی آنها تاکنون و در پایان رقابت‌ها، شناسایی و گزارش حدود ۴۰ حفره امنیتی به سازمان‌های مربوطه بوده است.

میرسلطانی خاطرنشان کرد: جزئیات و نتایج نهایی این رقابت‌ها، از جمله دستاورد‌های هکر‌های کلاه‌سفید و آسیب‌پذیری‌های شناسایی‌شده، در کنفرانس «هکر‌های دوست‌داشتنی» اعلام خواهد شد.