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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶
اقتصاد » اخبار کلی

دولت مطالبات گندم‌کاران را به طور کامل تسویه کرد

3 مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران خبر داد و اعلام کرد: با واریز ۱۶.۹ همت دیگر، مجموع پرداختی به کشاورزانی که تا ۹ آبان محصول خود را تحویل مراکز خرید تضمینی داده‌اند، به ۴۰۴.۷ همت (هزار میلیارد تومان) رسید.

جوان آنلاین: حسن نوروزی افزود: با واریز این مبلغ تا پایان چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵ به حساب کشاورزانِ گندم‌کار، بدهی دولت به گندم‌کاران بابت خرید تضمینی این محصول از ابتدای امسال تا کنون، به طور کامل تسویه شد.

به گفته نوروزی، با این واریزی، ۱۰۰ درصد مطالبات گندم‌کاران کشور از ابتدای فصل خرید تضمینی تاکنون به مجموع ۴۰۴.۷ همت پرداخت و به‌روز شد، این پرداخت‌ها شامل مطالبات گندم‌کارانی است که محصول خود را تا ۹ آبان ماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند.

گفتنی است این اقدام دولت در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین نقدینگی آنان انجام می‌شود.

مرحله قبلی پرداخت مطالبات گندم‌کاران در ۸ مهر ماه و به ارزش ۴۱.۸ همت بود که نشان می‌دهد دولت ظرف فاصله زمانی یک ماهه و علی‌رغم سختی در تأمین منابع سایر یارانه‌ها و همچنین افزایش مبلغ کالابرگ برای دهک‌های کم‌درآمد، توانسته منابع پرداخت و تسویه کامل مطالبات کشاورزانِ گندم‌کار را تأمین و پرداخت کند.

پیشتر نیز کارگروه‌هایی با حضور نمایندگان «وزارت‌خانه‌های جهاد و اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی» برای تأمین منابع خرید تضمینی گندم، وزارت‌خانه‌های «بهداشت و اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی» برای تأمین منابع یارانه دارو و مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی و همچنین «وزارت‌خانه‌های رفاه و اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی» برای تأمین منابع مورد نیاز افزایش رقم کالابرگ با دستور رئیس جمهور تشکیل شده و در حال برگزاری جلسات مربوطه است.

برچسب ها: سازمان هدفمندی یارانه ها ، مطالبات گندمکاران ، بانک مرکزی
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