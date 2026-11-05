آزمون وکالت ۱۴۰۵ برگزار شد

جوان آنلاین: به نقل از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸ صبح آغاز و در‌های ورودی حوزه‌ها نیم ساعت پیش از شروع امتحان بسته شد.

بر اساس این گزارش، از میان ۱۰۱ هزار و ۸۱۲ داوطلب شرکت‌کننده، ۵۶ هزار و ۳۱۱ نفر زن و ۴۵ هزار و ۵۰۱ نفر مرد هستند. استان تهران با ۱۸ هزار و ۸۲۶ داوطلب بیشترین و استان خراسان جنوبی با ۴۶۶ داوطلب کمترین میزان شرکت‌کننده را به خود اختصاص داده است.

فرآیند ثبت‌نام در آزمون وکالت سال جاری از ۲۳ شهریور آغاز و تا ۱۱ مهر ادامه داشت.

در جریان برگزاری آزمون، وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی، محمود حبیبی، نایب رئیس و وکیل محمد صابونچی ذوالفقاری، بازرس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، با حضور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ضمن گفت‌و‌گو با مسئولان اجرایی، از نزدیک در جریان نحوه برگزاری آزمون و فرایند‌های اجرایی آن قرار گرفتند.