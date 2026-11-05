زلنسکی امیدوار به افزایش حمایت آمریکا از اوکراین پس از انتخابات کنگره

رئیس‌جمهوری اوکراین ابراز امیدواری کرد که پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و تغییر توازن قدرت در کنگره این کشور، به افزایش حمایت‌های مالی و نظامی واشنگتن از کی‌یف در جنگ با روسیه منجر شود.

جوان آنلاین: از خبرگزاری رویترز، ولودیمیر زلنسکی در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی «زد. دی. اف» آلمان گفت که امیدوار است دستاورد‌های دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، زمینه‌ساز کمک‌های بیشتر به اوکراین در جنگ چهار سال و نیمه این کشور با روسیه شود.

به گزارش ایرنا، وی همچنین ابراز امیدواری کرد تغییراتی که در پی به دست گرفتن کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا از سوی دموکرات‌ها در سال آینده میلادی ایجاد می‌شود، به نفع کی‌یف باشد.

رئیس‌جمهوری اوکراین با قدردانی از جمهوری‌خواهان، اظهار داشت که دموکرات‌ها مواضع روشنی درباره حمایت از اوکراین و ارائه کمک به این کشور دارند. وی افزود دموکرات‌ها همچنین از احیای روابط میان آمریکا و اروپا سخن می‌گویند و از این رو، امید است توازن قدرتی شکل بگیرد که به دریافت حمایت بیشتر از سوی اوکراین منجر شود.

زلنسکی تأکید کرد که افزایش کمک‌های آمریکا می‌تواند بر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تأثیر بگذارد. وی افزود که اگر کنگره آمریکا اکنون از «حمایت مالی قوی یا کمک نظامی، مشابه آنچه اروپا در حال حاضر ارائه می‌کند، سخن بگوید، این اقدام می‌تواند تأثیر مثبتی بر پوتین داشته باشد.»

بر اساس این گزارش، زلنسکی در ماه‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای بهبود روابط پرتنش خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، انجام داده است؛ روابطی که به‌ویژه پس از دیدار دو طرف در کاخ سفید در فوریه ۲۰۲۵ و متهم شدن رئیس‌جمهور اوکراین به «ناسپاسی» در قبال کمک‌های آمریکا، با تنش روبه‌رو شد.

به نوشته رویترز، ترامپ در هفته‌های اخیر چند اقدام مطابق با منافع روسیه انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به توافق برای واردات گازوئیل از روسیه و کاهش تحریم‌ها اشاره کرد. با این حال، قرار است مذاکرات سه‌جانبه به رهبری آمریکا با حضور اوکراین و روسیه، پس از وقفه‌ای چندماهه، هفته آینده از سر گرفته شود.