یک روزنامه انگلیسی در واکنش به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و پیروزی قاطع دموکرات‌ها، نوشت که رأی‌دهندگان آمریکایی خواهان پایان جنگ علیه ایران هستند.

جوان آنلاین: روزنامه «فایننشال تایمز» نوشت که رأی‌دهندگان آمریکایی از جمله معاون رئیس جمهور آمریکا خواهان پایان جنگ علیه ایران و پایان دادن به روابط تنگاتنگ با اسرائیل هستند.

به گزارش ایرنا، این روزنامه افزود: نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا حاکی از تغییرات ریشه‌ای در سیاست این کشور در قبال خاورمیانه است.

در همین ارتباط «آدام شیف» سناتور آمریکایی تاکید کرد که دموکرات‌های کنگره جدید باید تمام تمرکز خود را بر کاهش هزینه‌ها، لغو تعرفه‌ها و پایان دادن به جنگ علیه ایران معطوف کنند.

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) برگزار شد. در این انتخابات، دموکرات‌ها موفق شدند اکثریت کنگره را به دست آورند.

ترکیب جدید قدرت در واشنگتن می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اختلاف میان قوه مجریه و کنگره، به‌ویژه در موضوعات بودجه‌ای، قانون‌گذاری و نظارت بر دولت شود. با این حال، تغییر اکثریت کنگره به معنای تغییر خودکار سیاست خارجی آمریکا نیست و رئیس‌جمهور همچنان اختیارات مهمی در این حوزه دارد.

ترامپ در پی شکست سنگین حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا اعتراف کرد که جمهوری‌خواهان به دلیل جنگ با ایران، در این انتخابات شکست خوردند.

همچنین جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا پس از شکست حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای اعلام کرد که دلیل باخت، جنگ ایران است.