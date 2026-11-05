مؤسسه خون‌شناسی فرانسه از حمله سایبری به سامانه‌های خنک‌کننده سه مرکز نگهداری و توزیع فرآورده‌های خونی این نهاد خبر داد؛ حمله‌ای که با دستکاری آستانه‌های دما و یخ‌زدایی سردخانه‌ها همراه بود، اما با واکنش سریع مسئولان، پیش از وارد آمدن آسیب به نمونه‌های خونی مهار شد.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه لوموند، مؤسسه خون‌شناسی فرانسه (EFS) روز چهارشنبه سیزدهم آبان تأیید کرد که برخی از تجهیزات این سازمان روز دوشنبه هدف یک حمله سایبری قرار گرفته‌اند؛ این حمله به‌طور خاص سیستم‌های خنک‌کننده این نهاد را هدف قرار داده بود، چنان‌که روز سه‌شنبه هفته‌نامه طنز و انتقادی این کشور، لو کَنار آنشنه (Canard enchaîné/ اردک به بند کشیده شده) نیز آن را فاش کرده بود. مؤسسه خون‌شناسی در بیانیه‌ای توضیح داد که «ناهنجاری‌هایی در سایت‌های آماده‌سازی و توزیع» ِ «فرآورده‌های خونی گزارش شده است.»

به گزارش ایرنا، این مؤسسه ادامه داد: «به طور مشخص، آستانه‌های دما و یخ‌زدایی در سردخانه‌های سه سایتِ مؤسسه خون‌شناسی به دما‌های بسیار بالایی رسانده شده بودند.» این نهاد توضیح داد که این تجهیزات توسط یک شرکت پیمانکار مدیریت می‌شدند، بدون اینکه هویت شرکتِ مربوطه را مشخص کند.

به نوشته لوموند، در حال حاضر مشخص نیست که آیا این حادثه ارتباطی با حملات سایبری اواسط اکتبر علیه تأسیسات برودتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در فرانسه و همچنین در بسیاری از کشور‌های دیگر اروپایی در اوایل نوامبر دارد یا خیر.

از سوی دیگر، هفته‌نامه لو کَنار آنشنه از شرکت کول‌ورلد (Coolworld) نام برده است. این شرکت نیز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، پاسخ داد که «تعداد محدودی از واحد‌های کول‌ورلد» تحت تأثیر یک «حادثه امنیت سایبری» قرار گرفته‌اند که نرم‌افزار مدیریت سیستم‌های برودتی ارائه‌شده توسط یک پیمانکار شخص ثالث را هدف قرار داده بود؛ این شرکت در عین حال تصریح کرد که با واکنش سریع خود نمونه‌ها را نجات داده است و آسیب ندیدند.