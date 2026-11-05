شبکه سی ان ان اعلام کرد که ترامپ احساس می‌کند درباره جنگ علیه ایران فریب خورده و باید به دنبال راهی برای جلوگیری از اعمال نفوذ دموکرات‌ها باشد.

جوان آنلاین: شبکه خبری «سی‌ان‌ان» به نقل از یکی از مشاوران دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که ترامپ احساس می‌کند درباره جنگ علیه ایران فریب خورده و معتقد است که باید کسی بهای این اتفاق را بپردازد.

به گزارش مهر، این در حالی است که نگرانی‌ها در داخل کاخ سفید افزایش یافته است که پس از از دست رفتن کنترل هر دو مجلس کنگره توسط جمهوری‌خواهان، از ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری فاقد نفوذ و قدرت سیاسی یاد شود.

سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌ها و مشاوران گزارش داد که احتمال نمایش ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری فاقد نفوذ، او را به جست‌وجوی راه‌های جدیدی برای اثبات اهمیت و حضور سیاسی‌اش سوق داده است. به گفته این منابع، ترامپ آماده است برای تحقق اهداف خود، از اختیارات اجرایی‌اش تا حداکثر میزان ممکن استفاده کند.

ترامپ روز چهارشنبه اذعان کرد که جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران در شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای نقش داشته است؛ انتخاباتی که به تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس نمایندگان و سنا منجر شد. این در حالی است که فشار‌ها بر دولت آمریکا درباره پیامد‌های سیاسی و اقتصادی جنگ رو به افزایش است.

ترامپ در گفت‌وگویی با شبکه «فاکس‌نیوز» و مصاحبه‌ای دیگر با روزنامه «وال‌استریت ژورنال» گفت که جنگ ایران یکی از عواملی بوده که بر نتایج انتخابات تأثیر گذاشته است. با این حال، او همچنان از تصمیم خود برای آغاز جنگ دفاع کرد و مدعی شد که تصمیم درستی گرفته و در صورت لزوم دوباره همین تصمیم را خواهد گرفت.

سی‌ان‌ان به نقل از منابع خود گزارش داد که سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، از دفتر مشاور حقوقی ریاست‌جمهوری خواسته است خود را برای اقدامات احتمالی دموکرات‌ها آماده کند.