واکنش سفارت ایران به دورویی وزیر خارجه آلمان

جوان آنلاین: سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن در واکنش به ادعا‌های واده‌فول، وزیر امور خارجه آلمان علیه ایران در برنامه ایکس نوشت: آلمان بازیگری گمراه است که اکنون می‌کوشد از سیاست‌های به‌شدت متناقضی الگوبرداری کند؛ آن هم به شکلی حتی سخیف‌تر که پیش‌تر موجب شکستی سنگین برای یکی از رؤسای جمهور ایالات متحده در انتخابات میان‌دوره‌ای شده بود.

به گزارش تسنیم، سفارت ایران نوشت: آلمان به‌عنوان یکی از امضاکنندگان برجام، به‌خوبی آگاه است که چگونه مجموعه سیاست‌های متناقض دولت نخست ترامپ، در نهایت زمینه را برای جنگ‌های تجاوزکارانه‌ای فراهم کرد که در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ شعله‌ور شدند.

در این مطلب آمده است: آلمان نه تنها نقض برجام توسط ایالات متحده را محکوم نکرد، بلکه در سازوکار غیرقانونی «بازگرداندن خودکار تحریم‌ها» (موسوم به اسنپ‌بک) که تحریم‌های سازمان ملل را احیا کرد و راه را برای وقوع این جنگ‌های تجاوزکارانه هموار ساخت نیز مشارکت کرد؛ با این حال، خودِ این جنگ‌ها را نیز محکوم نکرده است. برعکس، صدراعظم آلمان حتی جسارت آن را داشته که رژیم اسرائیل را تشویق کند و از آن بخواهد تا به نیابت از آلمان، «کار‌های کثیف» را انجام دهد.

سفارت ایران خاطرنشان کرد: از قضا، در حالی که اروپا خود به دلیل پیامد‌های جنگ‌های تجاوزکارانه به رهبری ایالات متحده علیه ایران دچار بحران اقتصادی شده است، می‌کوشد با مقصر دانستنِ همان قربانیانی که از این اقدامات آسیب دیده‌اند، این اعمال جنایتکارانه را توجیه کند. انسان تنها می‌تواند از چنین دوروییِ افراطی‌ای شگفت‌زده شود؛ دورویی‌ای که تا آنجا پیش می‌رود که جنگ‌های تجاوزکارانه و غیرقانونی را با استدلال‌هایی توجیه می‌کند که با هرگونه منطق سلیمی در تضاد است.

این مطلب همچنین بیان می‌کند: ملت ایران هرگز همدستی شرکت‌های آلمانی را که در دهه ۱۹۸۰ مواد اولیه لازم برای ساخت سلاح‌های شیمیایی را در اختیار رژیم صدام حسین قرار دادند تا علیه ایران به کار گرفته شود، فراموش نخواهند کرد و هرگز نخواهند بخشید. در نتیجه این اقدام، ۷۰ هزار ایرانی بر اثر این سلاح‌های شیمیایی دچار آسیب‌هایی شدند که تا به امروز، همچنان برای آنان چرخه‌ای بی‌پایان از رنج و درد را به همراه داشته است.