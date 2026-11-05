جوان آنلاین: محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور صبح امروز در نشست «نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم» در استان گیلان، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای دانش‌آموز، اظهار کرد: نهضت مقدس جمهوری اسلامی همچنان ادامه‌دهنده راه پاک و خون مقدس شهداست و پرچمی که ملت ایران برافراشته، تا پیروزی نهایی همچنان برافراشته خواهد ماند.

به گزارش تسنیم، وی با ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید، همه دانش‌آموزان شهید به‌ویژه لاله‌های پرپر میناب و معلمان شهید گفت: نخستین شرط قوی کردن ایران، توانایی و دانایی است. اگر امروز توانستیم در مقابل دشمنان بایستیم، ناشی از دانایی شکل‌گرفته در مدارس بود؛ اگر مهندسان نظامی ایران پهپاد‌هایی می‌سازند که رادار آمریکا در رهگیری آن ناکام می‌ماند یا اگر موشک‌هایمان قلب اسرائیل را هدف قرار می‌دهد، ثمره تربیت فرزندانمان در مدارس ایران است؛ چرا که دانایی، توانایی می‌آورد.

قائم پناه با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی و نگاه ویژه رئیس‌جمهور به این حوزه افزود: اگر ایران می‌خواهد به اوج عزت و تمدن برسد، به انسان‌های دانا نیاز دارد و این دانایی و توانایی از مدارس آغاز می‌شود. یکی از اولویت‌های رئیس جمهور نیز توسعه مدرسه‌سازی است تا فرزندان این مرز و بوم در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، صنایع نظامی و سایر بخش‌ها توانا باشند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه عدالت آموزشی یعنی برخورداری همه فرزندان ایران در سراسر کشور از فضای آموزشی مناسب، تصریح کرد: این مهم میسر نمی‌شود مگر با مشارکت مردم؛ چرا که هیچ کار خیری بالاتر از مدرسه‌سازی و آموزش نیست تا فرزندان این سرزمین در رشته‌های مختلف تلاش کنند. استان گیلان نیز استان شاعران و بزرگان فرهیخته‌ای همچون «دکتر معین» است که از همین مدارس رشد کرده و به جایگاه‌های رفیع رسیده‌اند.

وی وظایف حاکمیتی دولت را شامل توسعه آموزش، سلامت و امنیت خواند و بیان کرد: ما متولی این بخش‌ها هستیم و باید فرزندان این کشور را توانمند کنیم تا ایران را سربلند سازند.

قائم پناه با تجلیل از نقش بی‌بدلیل خیرین مدرسه‌ساز گفت: مشکلات جنگ تحمیلی نتوانست در همت بزرگ مردم خللی ایجاد کند و شاهدیم که خیرین، کار‌های بزرگی را در سراسر کشور به سرانجام رسانده‌اند، ساخت ۱۷ هزار کلاس درس طی دو سال، نتیجه مشارکت مردم است؛ مردم قدرت بزرگی دارند و دولت اگر بتواند این مشارکت را جلب کند، قدرتمند خواهد شد. دانش‌آموز نیز از پدر و مادر خیر خود می‌آموزد که چگونه در سازندگی و آبادی کشور سهیم و تأثیرگذار باشد.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار افزود: مردم پای کار ایستادند که توانستیم در برابر آمریکا بایستیم وگرنه صرفاً سلاح نظامی کارساز نبود. هوشمندسازی کلاس‌ها و استفاده از تکنولوژی نیز از برنامه‌های مهم دولت است، زیرا آشنایی با فناوری، سرعت یادگیری دانش‌آموزان را ارتقا می‌دهد.

وی بر لزوم تقویت هویت ملی و خودباوری تأکید کرد و گفت: باید به ایران خودمان ببالیم، تمدن، ادبیات و داشته‌های خودمان را به بچه‌ها یادآوری کنیم و با معرفی عمق تاریخ و تمدن این سرزمین کهن، حس وطن‌دوستی را در فرزندان‌مان افزایش دهیم؛ به آنان بیاموزیم که در برابر پرچم جمهوری اسلامی سر تعظیم فرود آورند، روحیه پرسشگری داشته باشند و گفتمان «ما می‌توانیم» را در وجودشان نهادینه کنیم.

قائم پناه تاکید کرد که محتوای آموزشی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دانش‌آموزان با فرهنگ، ادبیات ایران، شاهنامه، دیوان حافظ، کلیات سعدی و جایگاه مفاخر و زنان حماسه‌ساز در شاهنامه آشنا شوند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به حوادث اخیر و اقتدار کشور بیان کرد: ایران قوی می‌تواند عزت، سربلندی و رفاه را برای ما به ارمغان بیاورد. اگر قوی نبودیم، در حوادث اخیر ویران می‌شدیم؛ دشمن برنامه تجزیه ایران را داشت، اما قدرت مردم و توان نظامی جلودار آنان شد. دشمن نتوانست به اهداف خود برسد، چرا که با تکیه بر دانش، دکترین نظامی خوبِ رهبر شهید و هوافضای قدرتمند ایران توانستیم ایستادگی کنیم.