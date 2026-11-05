کد خبر: 1388721
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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰
سیاست » اخبار کلی

آتش سوزی دو نفتکش و یک یدک‌کش درپی عبور از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز

3 سپاه از آتش سوزی دو نفتکش و یک ید‌ک‌کش درپی عبور از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز و کنترل ۲ پهپاد لوکاس خبر داد.

جوان آنلاین: در اطلاعیه شماره ۲۱ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: 

بسم الله قاصم الجبارین

ملت قهرمان و بپاخواسته ایران اسلامی، درود و آفرین بر شماکه با ۲۵۰ شبانه روز ایستادگی در صحنه، نصاب جدیدی از بصیرت و مقاومت یک ملت را رقم زدید و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ به جا گذاشتید.

فرزندان شما در نیروی دریایی سپاه، با عنایت پروردگار و به پشتوانه این استواری ملی و دعا‌های شما، کماکان مقتدرانه مدیریت تنگه هرمز را در کنترل دارند.

شب گذشته، در دو حادثه جداگانه یک نفتکش بزرگ که قصد عبور از معبر غیر قانونی جنوب تنگه را داشت، بر اثر اصابت با مین دچار سانحه آتش سوزی شد و متوقف گردید.

یک ابرنفتکش دیگر در حال خروج از این محور در شرق تنگه هرمز، در آتش سوزی گسترده متوقف شد و به یک فروند یدک‌کش که برای اطفاء حریق به این ابرنفتکش نزدیک شده بود نیز، دچار آتش سوزی و حریق شد.

رزمندگان یگان جنگ الکترونیک نیروی دریایی سپاه با در دست گرفتن کنترل و هدایت ۲ فروند پرنده متجاوز از نوع لوکاس توانستند آنها را سالم به زمین بنشانند و غنیمت بگیرند. 

رژیم آمریکا که با اصرار و تحریک شناورها، به انجام تخلف و گذر از معبر مین گذاری شده هزینه‌های بسیار سنگین پرداخت بیمه شناور‌های آسیب دیده را به مالیت دهندگان آمریکایی و هم پیمانان خود در منطقه تحمیل می‌کند، اگر قدری تدبیر داشت به جای پرداخت این هزینه‌ها با آزادسازی اعتبارات مسدود شده ایران که کمتر از نیمی از این هزینه‌ها که تا الان انجام شده هم نیست، این خسارات سنگین و شکست مفتضحانه انتخاباتی را متحمل نمی‌شد. تلاش برای قانون شکنی در تنگه هرمز، جز خسارت‌های بیشتر مالی و شکست‌های سیاسی بزرگتر برای آمریکا نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسدارن ، تنگه هرمز ، نفتکش متخلف
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