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تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۷
اقتصاد » اخبار کلی

افزایش قیمت جهانی طلا به بالاترین سطح دو هفته اخیر

3 قیمت طلا در معاملات روز پنج‌شنبه با افزایش نزدیک به ۲ درصدی به بالاترین سطح خود در دو هفته گذشته رسید و اونس از ۴۱۳۴ دلار عبور کرد.

جوان آنلاین: بهای هر اونس طلای نقدی تا ساعت ۳ و ۱۶ دقیقه به وقت گرینویچ با ۱.۹ درصد افزایش به ۴ هزار و ۱۳۴ دلار و ۸۳ سنت رسید؛ این بالاترین سطح قیمت طلا از ۲۲ اکتبر تاکنون محسوب می‌شود.

طلا در معاملات روز چهارشنبه نیز حدود ۳.۴ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بود که بزرگ‌ترین رشد روزانه آن از ۱۹ اوت به شمار می‌رود.

همچنین معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با افزایش ۱.۸ درصدی به ۴ هزار و ۱۴۴ دلار و ۲۰ سنت رسید.

به نوشته رویترز، لینه تران، تحلیلگر بازار در شرکت XS.com، اعلام کرد کاهش ارزش دلار و افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به بازیابی قیمت طلا و عبور مجدد آن از سطح کلیدی ۴ هزار دلار کمک کرده است.

به گفته وی، تداوم ورود سرمایه به بازار طلا و شرایط مناسب بازده اوراق می‌تواند قیمت این فلز را بالاتر از سطح ۴ هزار دلار تثبیت کند و زمینه حرکت آن به سمت ۴ هزار و ۲۰۰ دلار و سپس ۴ هزار و ۴۰۰ دلار را فراهم سازد.

در همین حال، شاخص دلار آمریکا پس از پیروزی گسترده دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور کاهش یافت. افت ارزش دلار باعث می‌شود خرید طلا برای دارندگان سایر ارز‌ها ارزان‌تر شود و در نتیجه تقاضا برای این فلز افزایش یابد.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا نیز در معاملات شبانه ۶ واحد پایه کاهش یافت و در معاملات اولیه توکیو با یک واحد پایه افت بیشتر به ۴.۸۷ درصد رسید.

اکنون سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه هستند تا نشانه‌های بیشتری درباره مسیر سیاست پولی فدرال رزرو به دست آورند. معامله‌گران در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه دسامبر را ۸۲ درصد برآورد می‌کنند.

افزایش نرخ بهره معمولاً با بالا بردن هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا، جذابیت سرمایه‌گذاری در این فلز را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، بانک سیتی هدف قیمتی کوتاه‌مدت سه‌ماهه خود برای طلا را ۴ هزار و ۵۰۰ دلار در هر اونس تعیین کرده است. این بانک با اشاره به احتمال بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها در درگیری یمن و عربستان تا پایان سال، برای قیمت طلا ظرفیت رشد قابل توجهی پیش‌بینی کرده است.

در سایر فلزات گران‌بها نیز نقره با ۱.۷ درصد افزایش به ۵۳ دلار و ۱۲ سنت، پلاتین با ۲.۱ درصد افزایش به هزار و ۵۲۷ دلار و ۶۵ سنت و پالادیوم با ۲.۶ درصد افزایش به هزار و ۳۰ دلار و ۱۴ سنت در هر اونس رسید.

برچسب ها: قیمت جهانی طلا ، قیمت طلا ، آمریکا
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