کد خبر: 1388712
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
اقتصاد » اخبار کلی

آغاز بارش‌های سنگین در اکثر نقاط کشور؛ احتمال صدور هشدار قرمز از جمعه

3 رئیس سازمان هواشناسی کشور درباره فعالیت سامانه بارشی در مناطق غربی، جنوب‌غربی و شمالی کشور گفت: اوج بارش‌ها برای شنبه و یکشنبه پیش‌بینی شده و در برخی نقاط بارندگی تا ۲۰۰ میلی‌متر وجود دارد.

جوان آنلاین: سحر تاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور، با تشریح آخرین پیش‌بینی‌ها از فعالیت سامانه بارشی پیش‌رو در کشور گفت: این سامانه طی روز‌های اخیر از غرب کشور وارد شده و اوج فعالیت آن برای روز شنبه (۱۶ آبان) و صبح یکشنبه (۱۷ آبان) پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به تمرکز بارش‌ها در مناطق غربی و جنوب‌غربی کشور افزود: بیشترین فعالیت بارشی در استان‌های واقع در حاشیه رشته‌کوه زاگرس، به ویژه لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و شرق و شمال‌شرق خوزستان پیش‌بینی می‌شود. در مناطق شمالی نیز استان‌های ساحلی دریای خزر، به‌خصوص گیلان و اردبیل، تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، تاج‌بخش با بیان اینکه تمرکز بارش در این استان‌ها به معنای بی‌بارش بودن سایر مناطق کشور نیست، بیان کرد: بر اساس الگو‌های فعلی، دامنه فعالیت سامانه از شمال‌غرب و غرب تا جنوب‌غرب، دامنه‌های رشته‌کوه البرز، تهران، سواحل شرقی دریای خزر و شمال‌شرق کشور گسترش خواهد یافت. در صورت تداوم الگوی فعلی نقشه‌های هواشناسی، احتمال صدور هشدار سطح قرمز برای برخی استان‌های درگیر در روز جمعه یا شنبه وجود دارد.

احتمال بارش ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متری در برخی نقاط؛ ضرورت آمادگی در برابر سیلاب

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به میزان بارش‌های پیش‌بینی‌شده گفت: بر اساس نقشه‌های فعلی، میزان بارش در برخی نقاط حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر برآورد می‌شود و در بعضی مناطق ممکن است مقدار بارش از این میزان نیز بیشتر باشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره انتشار پیش‌بینی‌هایی از بارش‌های ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌متری در فضای مجازی، تأکید کرد: باید به پیش‌بینی‌های رسمی و نقشه‌های معتبر هواشناسی توجه کرد و از انتشار و بازنشر اطلاعات هیجانی و تأییدنشده پرهیز داشت.

تاج‌بخش با بیان اینکه میزان بارش به‌تنهایی تعیین‌کننده وقوع یا شدت سیلاب نیست، ادامه داد: با توجه به فرسودگی برخی زیرساخت‌ها و تغییر کاربری‌های گسترده اراضی، در کشور حتی با بارش‌های کمتر از ۱۰ میلی‌متر نیز وقوع سیلاب را تجربه کرده‌ایم؛ در مقابل، در برخی مناطق با وجود ثبت بارش‌های بیش از ۱۰۰ میلی‌متر در ۲۴ ساعت، به دلیل پیش‌بینی و اجرای تمهیدات لازم، خسارت قابل‌توجهی رخ نداده است.

بارش برف در ارتفاعات و کاهش دما؛ تأکید بر آمادگی دستگاه‌ها و توجه مردم به هشدار‌ها

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به احتمال بارش برف در مناطق مرتفع گفت: در ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی و همچنین ارتفاعات واقع در محدوده بین استان تهران و سواحل دریای خزر، به‌ویژه گردنه‌های برف‌گیر، بارش برف پیش‌بینی می‌شود؛ بنابراین لازم است دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع احتمالی در محور‌های برف‌گیر و مدیریت تردد آمادگی داشته باشند.

وی همچنین از کاهش دما به دنبال عبور این سامانه خبر داد و افزود: انتظار می‌رود در هفته پیش‌رو، به ویژه در نیمه شمالی کشور، مصرف انرژی افزایش یابد. با توجه به شرایط موجود، اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین منابع انرژی در استان‌های شمالی، به‌خصوص استان‌های واقع در غرب دریای خزر، ضروری است.

تاج‌بخش در پایان از مردم خواست هشدار‌های سازمان هواشناسی را جدی بگیرند و اخبار و پیش‌بینی‌های جوی را از منابع رسمی دنبال کنند تا با رعایت توصیه‌های ایمنی، خسارات و تلفات احتمالی به حداقل برسد.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، سامانه بارشی ، هشدار سطح قرمز
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

بدون شرح

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

توهم دانایی پسینی!

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

در جدال روزمرگی و اصالت؛ به ابدیت می‌رسیم؟

نقشه راهی برای پایان جنگ

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا

دکترین دفاع بومی را تعمیق دهید بدون محدودیت!

بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه

شب‌هایی در امتداد موسیقی و شعر ایرانی

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

شاخ امریکا را خواهیم شکست

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

قاتل شهردار جونقان دستگیر شد

مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند

چنان ضربه‌ای بزنیم که ۱۰۰ میلیارد یورو پیش آن هیچ است

تعبیر کابوس اقتصاد اروپا در جنگ ایران

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

آمازون دوباره کارمندانش را بیکار کرد

از خدا شهادت را طلب می‌کردیم

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

زارع برنده جنگ روانی و فنی با امریکا

۱۵ سال سند بدون تحول!

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان را ما می‌نویسیم

پاسخ به هر تهدیدی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی باشد

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار