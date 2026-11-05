کد خبر: 1388708
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۴
اقتصاد » اخبار کلی

تداوم کاهش قیمت نفت؛ برنت به ۹۳ دلار و ۸۲ سنت رسید

3 قیمت نفت در معاملات روز پنج‌شنبه برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت و به کمتر از ۹۴ دلار رسید.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت با ۸۰ سنت معادل ۰.۸۵ درصد کاهش به ۹۳ دلار و ۸۲ سنت رسید.

همچنین نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۲۰ سنت معادل ۱.۳۶ درصد کاهش، ۸۶ دلار و ۹۲ سنت معامله شد.

هر دو شاخص نفتی در معاملات روز گذشته بیش از ۸ درصد سقوط کرده و به پایین‌ترین سطح خود از ۳۱ اوت رسیده بودند.

دو منبع نزدیک به محافل دولتی کشور‌های حوزه خلیج فارس اعلام کردند تضعیف موقعیت سیاسی ترامپ در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره و احتمال افزایش نظارت دموکرات‌ها بر تصمیمات نظامی دولت آمریکا، انگیزه واشنگتن برای دستیابی به توافق را افزایش می‌دهد و احتمال حمله گسترده به ایران را کاهش می‌دهد.

با این حال، تحلیلگران معتقدند مسیر دستیابی به توافق همچنان با ابهام‌های زیادی همراه است.

جون گو، تحلیلگر ارشد نفت در شرکت اسپارتا کامودیتیز، گفت بازار‌ها در حال ارزیابی تأثیر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر اقدامات بعدی ترامپ در جنگ ایران هستند و احتمال پایان جنگ را در قیمت‌های نفت لحاظ می‌کنند. وی در عین حال هشدار داد که تا زمان دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک کامل، نوسانات بازار ادامه خواهد داشت.

بر اساس ارزیابی تحلیلگران، محموله‌های نفت خام عبوری از تنگه هرمز، که یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال نفت کشور‌های خلیج فارس به بازار‌های جهانی است، تقریباً به سطح پیش از جنگ بازگشته است؛ هرچند هزینه انتقال محموله‌ها همچنان بالاتر از گذشته است.

بانک جی‌پی مورگان نیز در گزارشی اعلام کرد ازسرگیری عرضه نفت از منطقه خلیج فارس، بازار جهانی نفت را پس از چند ماه اختلال ناشی از جنگ دوباره وارد وضعیت مازاد عرضه کرده است. برآورد این بانک نشان می‌دهد بازار نفت در ماه سپتامبر با مازاد روزانه ۱.۱ میلیون بشکه و در ماه اکتبر با مازاد ۱.۴ میلیون بشکه مواجه بوده است.

با وجود کاهش قیمت‌ها، نگرانی‌ها درباره آینده بازار همچنان ادامه دارد. بانک سیتی هشدار داده است که پس از پایان انتخابات میان‌دوره‌ای، دولت آمریکا ممکن است با استفاده از اختیارات اجرایی خود در سیاست خارجی، بار دیگر تنش‌ها با ایران را افزایش دهد.

گروه اوراسیا نیز احتمال ازسرگیری حملات آمریکا به ایران را از ۶۵ درصد به ۶۰ درصد کاهش داده، اما برآورد خود از احتمال دستیابی به توافق را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد رسانده است. این مؤسسه در مقابل، احتمال ادامه بن‌بست و تقابل را از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش داده است.

به گزارش رویترز، گروه اوراسیا هشدار داده است که در صورت تشدید درگیری‌ها، قیمت نفت برنت می‌تواند به محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۵ دلار در هر بشکه افزایش یابد.

از سوی دیگر، ذخایر تجاری نفت در کشور‌های بزرگ مصرف‌کننده نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در ۱۵ سال گذشته قرار دارد.

همچنین اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است ذخایر نفت خام، بنزین و فرآورده‌های میان‌تقطیر این کشور در هفته گذشته کاهش یافته و تقاضای نفت به بالاترین سطح یک سال اخیر رسیده است.

مجموع این عوامل نشان می‌دهد اگرچه امید به کاهش تنش‌های منطقه‌ای در کوتاه‌مدت موجب افت قیمت نفت شده، اما تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و محدودیت ذخایر جهانی همچنان می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات شدید در بازار انرژی باشد.

برچسب ها: نفت برنت ، کاهش قیمت ، کنگره آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

بدون شرح

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

توهم دانایی پسینی!

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

بمباران روانی میز مذاکره!

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

۷۰ سال دشمنی آمریکا علیه ایران؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا جنایت پرواز ۶۵۵!

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

در جدال روزمرگی و اصالت؛ به ابدیت می‌رسیم؟

نقشه راهی برای پایان جنگ

تضمین با کیست؟

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا

دکترین دفاع بومی را تعمیق دهید بدون محدودیت!

بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه

شب‌هایی در امتداد موسیقی و شعر ایرانی

این پازل تکه‌های دیگر هم دارد

شاخ امریکا را خواهیم شکست

تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی

میانجی چینی و روسی، ضامن ایرانی

روان‌شناسی یک خطای راهبردی در سایه تهدید

مهران مدیری در بن‌بست تکرار

قاتل شهردار جونقان دستگیر شد

مردمی که تسلیم کمونیست‌ها نشدند فشار علی اف را هم بر نمی‌تابند

چنان ضربه‌ای بزنیم که ۱۰۰ میلیارد یورو پیش آن هیچ است

تعبیر کابوس اقتصاد اروپا در جنگ ایران

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ

آمازون دوباره کارمندانش را بیکار کرد

از خدا شهادت را طلب می‌کردیم

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

زارع برنده جنگ روانی و فنی با امریکا

۱۵ سال سند بدون تحول!

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان را ما می‌نویسیم

پاسخ به هر تهدیدی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی باشد

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان
فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ شهید عشق به وطن شد
ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد
۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار