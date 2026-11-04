جوان آنلاین: سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هشدار نسبت به اشتباهات محاسباتی آمریکا، بر وحدت جبهه مقاومت در عرصه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: سردمداران بی‌تدبیر آمریکا برای اینکه دچار اشتباه فاحش محاسباتی نشوند بدانند امروز همه مقاومت یک جبهه و دارای وحدت ساحات است لذا عمق جبهه را با برد سلاح محاسبه نکنید عمق مقاومت را نیز به آن اضافه کنید و الا می‌شود جنگ با سلاح در هرمز و آزادی باب‌المندب با مقاومت.

به گزارش تسنیم، فرمانده نیروی قدس در ادامه، با اشاره به نقش نتانیاهو در آغاز جنگ آمریکا علیه ایران و پیامد‌های آن در تنگه هرمز و باب‌المندب، تأکید کرد: رئیس جمهور خودشیفته آمریکا با اعتماد به حرف عفریته فریب نتانیاهو قمار جنگ با ایران را شروع کردو نتیجه‌اش شد فروش اعتبار ۲۵۰ ساله آمریکا و باخت تنگه هرمز، با لجبازی در هرمز جبهه مقاومت، هوشمندباخت تنگه باب المندب را به آمریکا تحمیل کرد و بعد از پیام مقام معظم رهبری اگر آمریکا به رفتار قمارگونه خود در جنگ ادامه دهد جبهه مستحکم مقاومت با محاسبه هوشمندانه هم در سطح و هم در عمق قادر به وارد کردن ضربات اساسی به آمریکا خواهد بود.