دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد که ملت ایران شکست راهبردی و سیاسی بزرگی به ترامپ تحمیل کرد.

جوان آنلاین: سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره که به شکست مفتحضانه ترامپ و هم حزبی هایش منجر شد، تصریح کرد: ملت بزرگ ایران شکست راهبردی بزرگی را در میدان نبرد و تنگه هرمز و همچنین شکست سیاسی سنگینی را در واشنگتن به ترامپ تحمیل کرد.

به گزارش تسنیم، وی خاطر نشان کرد: شهروندان و دولت آمریکا شخصاً گرفتار پرداخت هزینه‌های گزاف و سنگین جنگ‌افروزی‌های ترامپ شدند.

رضایی تاکید کرد: هر کسی که با جمهوری اسلامی ایران دربیفتد، تاوان سنگین آن را از میدان نبرد تا آستانه خانه خود پرداخت خواهد کرد.