جوان آنلاین: نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا و شکست سنگین جمهوری‌خواهان، از نگاه مقام‌ها و تحلیلگران ایرانی، بازتاب نارضایتی افکار عمومی این کشور از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت ترامپ و هزینه‌های سیاسی و اقتصادی حمایت بی‌قیدوشرط از رژیم صهیونیستی است. آنان با اشاره به مخالفت مردم امریکا با تداوم جنگ، پیامد‌های جنگ بی‌فرجام علیه ایران، جنایات رژیم صهیونیستی با حمایت ترامپ در غزه و فشار‌های معیشتی بر شهروندان امریکایی، این نتیجه را نه صرفاً شکست انتخاباتی یک حزب، که هشداری به کاخ سفید درباره فاصله گرفتن از خواست عمومی مردم ارزیابی کردند. هشداری که به عقیده آنان، انتقال هزینه‌های جنگ به داخل امریکا و نقش‌آفرینی ایران در معادلات منطقه‌ای نیز در شکل‌گیری آن مؤثر بوده‌است.

خیانت به مردم، کابوس شماست

در همین ارتباط محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در واکنش تلویحی به نتایج انتخابات امریکا، با اشاره به خواست عمومی مردم این کشور در مخالفت با جنگ، راجع به جنگ‌طلبی دولت امریکا هشدار صریح داد و در پیامی در حساب شخصی خود در فضای مجازی نوشت: چه از روی وجدان و چه از فشار خرج و مخارج زندگی، مردم امریکا به جنگ «نه» گفتند و ما هم این پیام را تأیید می‌کنیم. اگر دولت امریکا به خواست عمومی مردم خود خیانت کند تا به اربابان و باج‌گیران بین‌المللی خدمت کند، خواهد فهمید پاسخ ما به کابوسی برای دولت امریکا تبدیل خواهد شد.

ترامپ هم در جنگ شکست خورد هم در سیاست

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی نوشت: ترامپ هم در جنگ شکست خورد و هم در سیاست. قطعاً شکست‌های بیشتری بر او تحمیل می‌کنیم؛ کاین هنوز از نتایج سحر است. رئیس قوه قضائیه افزود: ۱۳ آبان همیشه روز شکست امریکایی‌ها بوده‌است. یاد همه شهدای دانش‌آموز و دانشجو و بالاخص دانش‌آموزان عزیز و شهید میناب گرامی باد.

محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری هم با اشاره به نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ایالات متحده، در صفحه شخصی خود نوشت: ترامپ جنایتکار هر نوع تلاش ممکن را انجام داد که حزبش پیروز شود ولی از مردمش سیلی خورد. پیروز واقعی این میدان ایران بود که هزینه جنگ را به داخل امریکا منتقل کرد. ادامه سیاست شکست‌خورده ترامپ باقی‌مانده حیثیت امریکا را به برکت خون شهدا و به دست ملت ایران و جبهه مقاومت به باد خواهد داد.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، اما با بیان اینکه جنگ بی‌فرجام با جمهوری اسلامی ایران، بزرگ‌ترین شکست تاریخ انتخابات امریکا را نصیب حزب جمهوری‌خواه کرد، تأکید کرد: جهان شنوای پیام‌رسای مردم امریکا در انتخابات مجلس سنا و کنگره بود. سیدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به نتایج انتخابات امریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جهان شنوای پیام رسای مردم امریکا در انتخابات مجلس سنا و کنگره بود. جنایات بشری در غزه، پیروی کورکورانه از منافع رژیم نامشروع اسرائیل و جنگ بی‌فرجام با جمهوری اسلامی ایران، بزرگ‌ترین شکست تاریخ انتخابات امریکا را نصیب حزب جمهوری‌خواه کرد. اعاده حیثیت ملت امریکا ستودنی است.

نه به سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نتایج انتخابات امریکا نوشت: این نتایج از منظر امید به بیداری وجدان انسانی به ویژه نسل جوان غربی ارزشمند است، نسل جوانی که غالباً به سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ رأی منفی دادند. سیدعباس صالحی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نتایج انتخابات امریکا، نه از منظر امید به سیاستمداران و احزاب امریکایی، بلکه از منظر امید به بیداری وجدان انسانی به ویژه نسل جوان غربی ارزشمند است، نسل جوانی که غالباً به سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ و اقدامات کودک‌کشانه نتانیاهو رأی منفی دادند. به فردای جهان امیدوارتر می‌توان بود.»

و بالاخره اینکه غلامعلی دهقان تحلیلگر سیاسی هم در تحلیل انتخابات امریکا نوشت: نتیجه انتخابات دو مجلس امریکا فراتر از یک شکست معمولی برای ترامپ و جمهوری‌خواهان است. ناکامی بی‌سابقه و تحقیرآمیز برای رئیس‌جمهوری که شعار خود را در انتخابات دو سال پیش «اول امریکا» انتخاب کرده بود، اما پس از دو سال با بی‌اعتنایی‌بخش قابل‌توجهی از مردم روبه‌رو می‌شود. دهقان تأکید کرد: بار دیگر ایران توانست با مدیریت تنگه هرمز قدرت تأثیرگذاری خود در انتخابات امریکا را به منصه ظهور برساند. پیش از این هم ایران توانسته بود در سال ۱۹۸۰ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مؤثر باشد زمانی که کارتر رئیس‌جمهور وقت امریکا به خاطر شکست در صحرای طبس از رونالد ریگان رقیب خود شکست خورد. در هر حال اگر ترامپ دوباره بخواهد ماجراجویی کند جمهوری‌خواهان بازنده قطعی انتخابات ۲۰۲۸ هم خواهند بود.