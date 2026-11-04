۱۳ آبان نماد اخراج امریکا از ایران و منطقه

جوان آنلاین: آیین راهپیمایی ۱۳‌آبان، روز ملی استکبارستیزی حامل پیام و درس تازه‌ای برای امریکایی بود که تصور می‌کرد آغاز جنگ در ۹ اسفند می‌تواند به پایان جمهوری اسلامی منجر شود. حضور اقشار مختلف مردم بار دیگر نشان داد که واشینگتن در شناخت ماهیت قدرت درونی جمهوری اسلامی و ابعاد اجتماعی، سیاسی و راهبردی آن دچار خطای محاسباتی بزرگی شده است؛ خطایی که تداوم آن و خیال‌پردازی درباره آغاز جنگی دیگر، امریکا را بیش از پیش در باتلاق محاسبات اشتباه و تعمیق مشکلاتش فرو خواهد برد.



این راهپیمایی به عنوان روز ملی استکبارستیزی و با شعار «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» روز گذشته در مقابل لانه جاسوسی تهران و بیش از ۹۰۰ شهر کشور برگزار شد. دانش‌آموزان، دانشجویان، طلاب، انواع قومیت‌ها و خانواده‌ها و همچنین مقامات کشوری و لشکری، وزرا، نمایندگان مجلس و خانواده معظم شهدا در این آیین حضور داشتند. از جمله برنامه‌های اجراشده می‌توان به سخنرانی، شعرخوانی، مداحی و رجزخوانی، قرائت قطعنامه و اجرای سرود اشاره کرد. شرکت‌کنندگان در این آیین، در حالی که پرچم سه‌رنگ کشورمان را در دست داشتند، شعار‌های «مرگ بر امریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «الله اکبر، خامنه‌ای رهبر» سر دادند. شماری دیگر از حاضران نیز تصویر قائد شهید امت را در دست گرفته و با سر دادن شعارهایی، خواستار انتقام خون امام شهید شدند.

حضور پرشکوه مردم، وحدت و انسجام ملی را بار دیگر به روزرسانی کرد و نشان داد که اقدامات اختلاف‌افکنانه و فشار‌های مختلف دشمنان برای ایجاد شکاف و همچنین ترویج یأس و ناامیدی از پشتیبانی جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده است. محاصره دریایی که امریکا بعد از ناکامی در جنگ آغاز کرد، آخرین راهکار اقتصادی امریکا برای ایجاد فشار‌های چندوجهی داخلی برای متأثر کردن حمایت مردم از جمهوری اسلامی در مقابله با دشمن بود. راهکاری که به اعتراف ناظران بین‌المللی، با تاب‌آوری مردم و تلاش‌های دولتی برای دور زدن آن نتوانسته به اهداف خود دست یابد و به دلیل عدم پایداری، به زودی اثر خود را از دست خواهد داد.

یک گام تا اخراج امریکا از منطقه

در سال ۵۸، ایران با تسخیر لانه جاسوسی زمینه اخراج امریکا از ایران را فراهم کرد. این رویداد به قدری مهم بود که بنیان‌گذار انقلاب اسلامی آن را انقلاب دوم نامید. ۱۳ آبان امسال نیز نشان داد که عزم ایران از اخراج امریکا از کشور به اخراج آن از منطقه تبدیل شده و تا تحقق این هدف، پرقدرت گام برخواهد داشت. استدلال‌های بسیاری وجود دارد که اثبات می‌کند این رویداد پس از جنگ رمضان به واقعیت نزدیک‌تر شده است. در حال حاضر، برخی تحلیل‌های غربی معتقدند که تداوم جنگ با ایران با افزایش هزینه‌های متعدد مالی، سیاسی و ... می‌تواند به تضعیف موقعیت راهبردی امریکا در خاورمیانه، کاهش اعتبار بازدارندگی آن، فرسایش توان نظامی و حتی تسریع خروج تدریجی امریکا از منطقه منجر شود.

شورای روابط خارجه امریکا می‌گوید، پایگاه‌های امریکا در منطقه در برد تسلیحات ایران قرار دارند و همین آسیب‌پذیری، هزینه و ریسک حضور نظامی امریکا را افزایش داده است. از این رو، واشینگتن باید استقرار نیرو‌های خود را به نقاط دورتر از محدوده تهدید ایران منتقل کند. چتم هاوس نیز با اشاره به ناکامی راهبردی امریکا در جنگ، آسیب‌پذیری معماری امنیتی امریکا در برابر حملات ایران و تخریب تصویر چتر حمایتی امریکا معتقد است که تداوم جنگ می‌تواند به چالش کشیده شدن بنیان‌های نظم منطقه‌ای مبتنی بر برتری امریکا منجر شود.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در سخنرانی خود در مراسم بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار ضمن اشاره به ماهوی بودن نزاع ایران و امریکا، امریکا را طاغوت زمانه دانست که مانع شکل‌گیری یک الگو برای تشکیل تمدن اسلامی است.

شهردار تهران با اشاره به جنایت‌های امریکا در حق مردم ایران، کشتار دانش‌آموزان در سال ۵۷، تلاش برای حفظ لانه جاسوسی و تبدیل سفارت امریکا به مرکز جاسوسی و منشأ فساد در کشور را در زمره این جنایت‌ها دانست که بعد از انقلاب با انواع تحرکات تجزیه‌طلبی، تحریم و جنگ‌های تحمیلی ادامه یافته است. وی با اشاره به ناکامی امریکا برای تحقق اهدافش از طریق توطئه و جنگ تأکید کرد: ما با امریکا مقابله می‌کنیم، زیرا طاغوت زمانه برای همه جهان است. شهردار تهران، با اشاره به بدعهدی‌های تاریخی، ماجرای دولت دکتر مصدق در برابر انگلیس و بی‌اعتمادی ابتدای انقلاب به امریکا را یادآور شد و افزود که ایران طبق قرارداد الجزایر جاسوسان را آزاد کرد، اما امریکا با آزاد نکردن اموال بلوکه‌شده و نقض تعهد عدم توطئه بدعهدی کرد و به برجام نیز اشاره داشت. وی تأکید کرد که انتقام از امریکا شخصی نیست، بلکه حقی به دلیل جنایات آن است و مصونیت می‌آورد تا دیگران بفهمند دوران چنین اقداماتی پایان یافته است. شهردار تهران با هشدار نسبت به تلاش امریکا برای ایجاد خطای محاسباتی در جامعه گفت: «باید دقت کنیم که امریکا با تهدید و ایجاد ترس برای عده‌ای، با وعده‌های توخالی و فریب برای عده‌ای دیگر و با ظاهر خیرخواهانه و پرچم صلح‌طلبی برای گروهی دیگر، خطای محاسباتی ایجاد نکند.»

شهردار تهران با اشاره به تغییرات نظم گفت: «مطالبه ما در دیپلماسی رسمی و غیررسمی، پیگیری حقوق ملت ایران در تمام سطوح و مجامع جهانی و همیاری و جبهه‌سازی جدید در همه ابعاد در تقابل با امریکاست.» وی تعهد دادن ایران به نساختن بمب را خنده‌دار خواند، چون ایران اساسا دنبال بمب هسته‌ای نبوده است. زاکانی تأکید کرد: «تهدید‌های غیرمتعارف شما ممکن است سبب شود دکترین دفاعی و حمایتی این ملت تغییر کند تا در برابر تهدید غیرمتعارف، پاسخ متناسب داده شود. باید بدانید که تهدید غیرمتعارف و اقدام غیرمتعارف، پیامد‌های خود را خواهد داشت.»