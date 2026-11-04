خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

جوان آنلاین: بعد از حذف ارز ترجیحی در بهمن ماه سال گذشته و افزایش قیمت نهاده‌های طیور، قیمت مرغ تا ۳۷۰ هزار تومان افزایش یافت، اما افت تقاضا در شهریور ماه موجب کاهش قیمت به ۲۷۰ هزار تومان شد. با رسیدن قیمت به زیر قیمت تمام شده مرغ، وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از مرغداران، خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ منجمد را در سراسر کشور آغاز و به این ترتیب بخشی از زیان تولیدکنندگان را جبران کرد. مدیرعامل پشتیبانی امور دام با تأکید بر اینکه تاکنون ۲۱ هزار تن مرغ خریداری شده، گفت: به جرئت می‌توان گفت میزان ذخایر کالا‌های اساسی و پروتئینی کشور در مقایسه با ۱۰ سال گذشته در سطح بسیار بالایی قرار دارد و از این بابت برای تأمین کالا نگرانی وجود ندارد.

در ماه‌های گذشته افزایش قیمت نهاده‌های طیور و نوسانات موجود در بازار مرغ باعث شد که مرغداران ضرر کنند. وقتی جوجه‌ریزی بدون پیش‌بینی دقیق تقاضا انجام می‌شود مازاد عرضه، قیمت را کاهش می‌دهد و ممکن است چند هفته بعد، به دلیل زیان مرغدار، جوجه‌ریزی کاهش و باز هم بازار با افزایش قیمت مواجه شود.

حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در مورد نوسانات قیمت مرغ گفت: در سطح کشور، ۲۰ هزار و ۲۶ واحد مرغداری وجود دارد که از این تعداد، حدود ۱۸ هزار و ۷۴۰ واحد مرغداری فعال هستند و یک هزار و ۲۸۶ واحد مرغداری به دلایلی غیرفعال هستند. وی افزود: امسال شرایط تا حدی متفاوت است. براساس آمار منتشره، در هفت ماهه امسال حدود ۸۹۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام داده‌ایم. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، این عدد یک میلیارد و ۵۰ میلیون بوده و سرانه مصرف کشور در هفت ماه سال گذشته، حدود ۳۱ کیلو‌و‌نیم به ازای هر فرد ایرانی بوده است و این سرانه براساس آمار تولید امسال کاهش پیدا کرده و به ۲۴کیلو‌و نیم رسیده، یعنی تولید مازاد داشته‌ایم و سرانه مصرف کاهش پیدا کرده و تعادل بین عرضه و تقاضا به هم خورده است.

این فعال صنعت مرغ تأکید کرد: کاهش تقاضا در چند ماه گذشته، باعث زیان مرغداران شده است و با رایزنی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، خرید حمایتی مرغ از سوی دولت در شهریورماه آغاز شد. اسدالله‌نژاد گفت: در ماه‌های گذشته در مقاطعی، قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ برای واحد‌های مرغداری بین ۲۵۰تا ۲۶۰ هزار تومان بوده، اما مرغدار به قیمت ۱۵۰تا۱۵۵ هزار تومان فروخته است و زیانی که در طول این چند ماه به مرغداران کشور وارد شده، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است، چیزی که از توان تولیدکنندگان خارج است و آسیب‌های جدی به آنها وارد شده است. تاکنون ۲۱ هزار تن به سردخانه‌ها منتقل شده است. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در این خصوص گفت: در پی تصویب مجوز افزایش ذخایر راهبردی گوشت مرغ در ستاد تنظیم بازار کشور، این مجموعه از ۲۳ شهریورماه فرایند تأمین و ذخیره‌سازی مرغ تولید داخل را آغاز خواهد کرد. پرویز جعفری افزود: تاکنون ۲۱ هزار تن از این میزان کشتار و به سردخانه‌های شرکت منتقل شده است. عملیات خرید باقی‌مانده نیز طی یک تا دو هفته آینده به پایان می‌رسد. وی در گفت‌و‌گو با ایانا، با تشریح آخرین وضعیت خرید حمایتی مرغ در کشور افزود: «شرکت پشتیبانی امور دام با ورود به‌موقع به بازار و اجرای برنامه خرید حمایتی، در استان‌های مختلف اقدامات لازم را انجام داده و مدیران استانی این شرکت نیز مأموریت یافته‌اند روند اجرای خرید را پیگیری کنند.» وی با اشاره به استقرار بازرس‌های ویژه در استان‌ها برای نظارت بر فرایند خرید افزود: «خرید حمایتی در ایجاد تعادل در بازار مرغ نقش داشته و ورود شرکت به این حوزه با هدف حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت بازار انجام شده و آثار آن در ایجاد تعادل در بازار قابل مشاهده است.»

ذخایر پروتئینی کشور در وضعیت مطلوب قرار دارد

جعفری در ادامه با اشاره به وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی و پروتئینی کشور در شرایط جنگ و محدودیت‌های اقتصادی بیان کرد: «کشور طی ماه‌های گذشته با شرایط جنگی و محاصره اقتصادی مواجه بوده و طبیعتاً این محدودیت‌ها بر روند تأمین کالا اثرگذار است، اما با تدابیر وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین و ذخیره‌سازی، وضعیت ذخایر کشور مطلوب است.»

وی تأکید کرد: «به جرئت می‌توان گفت میزان ذخایر کالا‌های اساسی و پروتئینی کشور در مقایسه با ۱۰ سال گذشته در سطح بسیار بالایی قرار دارد و از این بابت برای تأمین کالا نگرانی وجود ندارد.» وی افزود: «براساس ضوابط تعیین‌شده، مرغ‌های با وزن ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم، به‌صورت منجمد و شیرینگ‌پک‌شده و با نرخ هر کیلوگرم ۳۳۵ هزار تومان، تحویل درب سردخانه از تولیدکنندگان پذیرفته می‌شود.» جعفری با تأکید بر اینکه اجرای این طرح در چارچوب سیاست‌های ستاد تنظیم بازار کشور صورت می‌گیرد، تصریح کرد: صیانت از تولید داخلی، ایجاد اطمینان در میان تولیدکنندگان، تأمین پایدار نیاز کشور و برخورداری از پشتوانه کافی برای مدیریت بازار در شرایط ضروری، از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.» مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ادامه داد: «با توجه به شرایط تولید و تحولات بازار، این شرکت آمادگی دارد متناسب با میزان عرضه و نیاز کشور، نسبت به تأمین و نگهداری محصول اقدام کند تا امکان مداخله مؤثر و به‌موقع در مواقع مورد نیاز فراهم باشد.»

برنامه دولت برای کنترل قیمت و ادامه تولید در پاییز و زمستان

معاون وزیر جهاد درباره احتمال تأثیر محدودیت‌های برق و گاز بر تولید مرغ در فصل پاییز و زمستان گفت: «تمام تلاش ما این است که افزایش قیمت در بازار اتفاق نیفتد، زیرا سفره مردم برای ما خط قرمز است و اجازه نمی‌دهیم کمبود عرضه باعث افزایش قیمت شود.»

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین مرغ در فصل سرد افزود: «سطح ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام تکمیل است و درخواست کرده‌ایم این ذخایر توسعه پیدا کند تا در فصل سرد امکان عرضه بیشتر وجود داشته باشد.»

وی تأکید کرد: «برای استان‌هایی که احتمال محدودیت گاز در آنها وجود دارد و بخش قابل توجهی از تولید مرغ کشور را در اختیار دارند نیز برنامه‌ریزی شده است تا ظرفیت تولید در استان‌های دیگر افزایش پیدا کند و اختلالی در تأمین بازار ایجاد نشود.»

وی گفت: «این محصولات برای ذخایر راهبردی شرکت پشتیبانی امور دام، خریداری و نگهداری می‌شود تا در صورت بروز در بازار یا افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، نسبت با شرایط نسبت به عرضه آنها اقدام شود.»