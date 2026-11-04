جوان آنلاین: انتخابات درونی رژیم امریکا که بیش از یک دعوای جناحی و حزبی نیست بالاخره برگزار شد و آنچه برای همگان مهم است، فارغ از اینکه کدام حزب رژیم مستبد امریکا پیروز شده است، اینکه نشان داد تحمیل درد اقتصادی ایران به رژیم امریکا کارگر افتاد و مردم امریکا به این نتیجه رسیدند عاملان و بانیان و دارودسته موافق حمله نظامی به کشورمان و پرپر کردن فرشتگان میناب و قهرمانان ناو دنا و دانشمندان و فرماندهان و در رأس آنها آقای شهیدمان را حذف و برای مدتی مجلس کشورشان را از لوث «طبقه اپستین» پاک کنند، هرچند این طبقه با از بین رفتن حکومت امریکا از بین خواهد رفت، ولی بالاخره نارضایتی از قیمت‌ها که ناشی از جنگ افروزی رژیم امریکا علیه مردم ایران است، برای رأی‌دهندگان امریکایی مهم بود و حرف‌شان را با رأی ندادن به قماش ترامپ نشان دادند.

اقتصاد و معیشت در انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا به مهم‌ترین معیار ارزیابی عملکرد دونالد ترامپ تبدیل شد. افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های درمانی و مواد غذایی، در کنار پیامد‌های اقتصادی حمله به ایران و سیاست‌های تعرفه‌ای دولت، فشار بر خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تشدید کرده است. خبرگزاری رویترز روز گذشته در گزارشی درباره نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا اعلام کرد افزایش هزینه زندگی و نارضایتی از قیمت مواد غذایی و سوخت، از مهم‌ترین عوامل نارضایتی رأی‌دهندگان از دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه بوده است، به‌طوری که تقریباً ۹ نفر از هر ۱۰ رأی‌دهنده، هزینه زندگی را عاملی مهم یا تعیین‌کننده در تصمیم انتخاباتی خود دانسته‌اند.

نتایج نظرسنجی‌های انجام شده از رأی‌دهندگان هنگام خروج از حوزه‌های رأی‌گیری که مؤسسه اس‌اس‌آراس به نمایندگی از مجموعه‌ای از رسانه‌های امریکایی انجام داده نیز نشان می‌دهد حدود دوسوم رأی‌دهندگان ترامپ را مسئول افزایش قیمت‌ها می‌دانند. همچنین سه‌چهارم شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی‌ها از شرایط کنونی کشور و روند اداره آن ابراز خشم یا نارضایتی کرده‌اند. بسیاری از رأی‌دهندگان گفته‌اند وضعیت مالی آنها در مقایسه با دو سال قبل، یعنی پیش از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، بدتر شده است. این نارضایتی در شرایطی شکل گرفته که ترامپ در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ وعده داده بود هزینه زندگی را پایین بیاورد و وضعیت مالی دولت را سامان دهد، اما اکنون اقتصاد این کشور با افزایش بدهی عمومی، رشد هزینه انرژی و نرخ وام مسکن مواجه است. جنگ با ایران نیز با ایجاد اختلال در بازار انرژی، فشار‌های تورمی تازه‌ای به اقتصاد وارد کرده و فضای مالی دولت را دشوارتر ساخته است.

بر این اساس و طبق آخرین نظرسنجی سراسری فایننشال‌تایمز و مؤسسه تحقیقاتی فوکال‌دیتا نیز بیش از دو‌سوم رأی‌دهندگان امریکایی از نحوه مدیریت تورم و هزینه‌های زندگی دولت ترامپ رضایت ندارند. این نظرسنجی که در فاصله ۳۰ اکتبر تا اول نوامبر و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه انجام شده، تصویری از نارضایتی اقتصادی شهروندان امریکا ارائه داد که نتایج آن نیز در اعلام آرا رقبای ترامپ مشخص شد. طبق نتایج این نظرسنجی، حدود ۶۸ درصد پاسخ‌دهندگان با عملکرد ترامپ در زمینه مدیریت افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی مخالف هستند. مقایسه نتایج نظرسنجی اخیر با نخستین نظرسنجی فایننشال تایمز در ماه می (اردیبهشت) نشان می‌دهد سهم مخالفان عملکرد ترامپ در حوزه تورم طی این مدت حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است. در ماه می، ۵۸ درصد پاسخ‌دهندگان از عملکرد او در این زمینه ناراضی بودند، اما این رقم اکنون به ۶۸ درصد رسیده است.

مهم‌ترین بخش نظرسنجی فایننشال تایمز به اولویت‌هایی مربوط می‌شود که رأی‌دهندگان انتظار دارند پس از انتخابات میان‌دوره‌ای در دستور کار سیاستمداران قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد کاهش قیمت‌ها و تقویت اقتصاد با فاصله قابل‌توجهی در صدر این اولویت‌ها قرار دارد.

اثر جنگ بر خانوار‌های امریکایی

خشم رأی‌دهندگان از گرانی‌ها و نارضایتی از عملکرد ترامپ جهت‌گیری سیاسی امریکایی‌ها را به سمت دموکرات‌ها تغییر داد. افزایش شدید قیمت سوخت و تورم ناشی از جنگ امریکا علیه ایران که اکنون وارد هشتمین ماه خود شده است، از جمله عواملی هستند که موجب این تغییر جهت‌گیری شد. در همین حال، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ نیز به یکی دیگر از نقاط آسیب‌پذیر جمهوری‌خواهان تبدیل شد. تعرفه‌های تجاری دولت، در کنار افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه، نگرانی‌هایی را درباره قیمت تمام‌شده کالا‌ها و فشار بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در واکنش به نتایج انتخابات امریکا گفت: اگرچه طرد اقتصادی ایران نتیجه نگرفت، اما طرد سیاسی جمهوری‌خواهان در امریکا محقق شد. عبدالناصر همتی با اشاره به ادعای وزیر خزانه‌داری امریکا درباره فروپاشی اقتصاد ایران در دو هفته گفت: با گذشت یک ماه از اجرای مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار اسکناس، امروز کارشناسان می‌توانند در مورد تأثیر این سیاست در بازار ارز ارزیابی بهتری داشته باشند. در این مدت تلاش برای طرد اقتصادی ایران و فروپاشی اقتصاد آن ظرف دو هفته، به طرد سیاسی جمهوری‌خواهان از قانون‌گذاری امریکا منجر شد.

بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین دلیل پیروزی حزب مخالف ترامپ در انتخابات را تورم و سیاست‌های جنگ‌طلبانه او علیه ایران عنوان می‌کنند و معتقدند افزایش قیمت سوخت لطمات شدیدی به اقتصاد امریکا وارد کرده و بر همین اساس دلیل مخالفت مردم با جنگ قیمت بالای نفت است. برآورد کارشناسان درباره قیمت نفت بدون جنگ، قیمت ۷۰ دلاری آن است، البته این در شرایطی است که نفت با مدیریت هوشمند ایران در تنگه هرمز در کانال ۱۰۰ دلار ماندگار شده است.

تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، ماندگاری نفت بالای ۱۱۰ دلار نقطه انفجار اقتصاد امریکاست. این مسئله همزمان با بدهی ۴۰ تریلیون دلاری، نرخ بالای وام مسکن، قیمت گازوئیل و تورم همچون حلقه‌هایی به یکدیگر متصل شده‌اند. افزایش هزینه استقراض، بودجه دولت را تحت فشار قرار می‌دهد، قیمت انرژی هزینه خانوار و بنگاه‌ها را بالا می‌برد و تورم بالا نیز دست فدرال‌رزرو را برای کاهش نرخ بهره می‌بندد. همین ارتباط متقابل، مدیریت اقتصاد امریکا را دشوارتر کرده است. حالا چالش پیش‌روی دولت، بازگرداندن اعتماد به سیاست اقتصادی است، اعتمادی که هم در بازار اوراق و هم در میان مصرف‌کنندگان آسیب دیده است. اگر قیمت انرژی بالا بماند، هزینه استقراض افزایش یابد و کسری بودجه کاهش پیدا نکند، فاصله میان وعده‌های اقتصادی ترامپ و واقعیت اقتصاد امریکا بیشتر خواهد شد.

شوک انتخاباتی به دلار و بورس

نتایج انتخابات امریکا و از دست رفتن اکثریت کنگره از سوی جمهوری‌خواهان، روز گذشته نخستین نشانه‌های خود را در بازار‌های مالی این کشور نشان داد و دلار به پایین‌ترین سطح یک ماه اخیر سقوط کرد. با این ریزش سرمایه‌گذاران با نگرانی از آینده سیاست‌های اقتصادی ترامپ به خرید اوراق قرضه دولت روی آوردند.

در همین حال، قیمت جهانی طلا نیز همزمان با افت ارزش دلار و کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری امریکا با افزایش قابل‌توجهی همراه شد. بهای هر اونس طلا با رشد ۲.۴ درصدی به حدود ۴۰۲۲ دلار رسید؛ افزایشی که در کنار نگرانی‌های سیاسی پس از انتخابات امریکا، از تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن در برابر نوسانات اقتصادی حکایت دارد.

همزمان با مشخص شدن نتایج انتخابات امریکا، معاملات آتی در بورس نزدیک به ۱.۵ درصد کاهش یافت. از یک ماه گذشته تاکنون و با تشدید شوک انرژی ناشی از تنگه هرمز شاخص بورس نزدیک به ۱۰ درصد ریخته است.