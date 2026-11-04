شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۶۱۸ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۶۱۸ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۹۲۰ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۳ شهید و ۲۱ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده‌اند.

بر اساس گزارش آماری این وزارتخانه، از مجموع ۳ شهید ثبت‌ شده در شبانه‌روز گذشته، ۲ نفر به تازگی به شهادت رسیده‌اند و یک نفر نیز بر اثر جراحات قبلی به شهادت رسیده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، یک هزار و ۶۰۲ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۷۹۴ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

همچنین در این مدت پیکر ۸۴۷ شهید از زیر آوار و مناطق مختلف نوار غزه بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۶۱۸ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۹۲۰ نفر رسیده است.