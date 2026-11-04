فایننشال تایمز: موجی از تحقیقات علیه دولت ترامپ در راه است

نشریه فایننشال تایمز به احتمال آغاز موجی از تحقیقات گسترده از سوی کنگره علیه دولت آمریکا و شخص ترامپ بعد از پیروزی دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای اشاره کرد.

Javann.ir/005pE8 روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد، شرکت های بزرگ آمریکایی خود را برای موجی از تحقیقات کنگره آماده می کنند چرا که دموکرات ها پس از انتخابات میان دوره ای و به دست گرفتن کنترل کنگره و مجلس سنا درصدد بررسی احتمال امتیازدهی دولت ترامپ به شرکت ها و کسب منافع مالی از سوی خانواده وی هستند.

بر اساس این گزارش، پیروزی دموکرات ها در کنگره و سنا، فصل آشفته دیگری را در دولت ترامپ رقم خواهد زد. مدیران شرکت ها از سیاست های رئیس جمهور آمریکا استقبال کرده بودند اما از تصمیمات وی در حوزه سیاست خارجه و تجارت انتقاد داشتند.

کریستوفر آرمسترانگ یکی از مدیران تیم تحقیقات کنگره در مؤسسه حقوقی هالند اند نایت، گفت: کنگره بعدی تماما به دنبال تحقیقات و نظارت خواهد بود.

وکلای شرکت های مختلف سه محور اصلی را برای تحقیقات احتمالی دموکرات ها پیش بینی می کنند؛ احتمال فساد مقامات کاخ سفید و اعضای خانواده ترامپ در دو سال نخست دولت، امتیازدهی دولت به شرکت ها و موضوعات سیاسی در حوزه هایی مانند هزینه های زندگی.

اتهام فساد به یکی از موضوعات اصلی کارزارهای انتخاباتی تبدیل شده است. اسناد دولتی نشان می دهد دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، شخصا بیش از ۲.۲ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. همچنین شرکت هایی که پسران رئیس جمهور از آنها حمایت می کنند، از پشتیبانی قابل توجه دولت فدرال برخوردار شده اند.

سوزان ساکسمن گرومز رئیس بخش تحقیقات کنگره در مؤسسه حقوقی کولی، گفت: برای دموکرات ها موضوع بازگرداندن پول مطرح است. آنها واقعا می خواهند نشان دهند که این مشکل را برای مردمی که به آنها رأی داده اند حل می کنند و ثابت کنند می توانند پول را به مالیات دهندگان بازگردانند.