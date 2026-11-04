کد خبر: 1388495
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تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸
اقتصاد » اخبار کلی

دلار حواله‌ امروز ۱۸۸ هزار و ۶۶۸ تومان شد

دلار قیمت فروش حواله دلار با افزایش ۳۷۷ تومانی به ۱۸۸ هزار و ۶۶۸ تومان رسید.

جوان آنلاین: قیمت ارزهای مهم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در معاملات امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، عمدتاً افزایشی بود و نرخ فروش حواله دلار آمریکا نیز با ادامه روند صعودی، به ۱۸۸ هزار و ۶۶۸ تومان رسید.

بررسی نرخ‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد قیمت فروش حواله دلار آمریکا امروز با افزایش ۳۷۷ تومانی نسبت به روز گذشته، از ۱۸۸ هزار و ۲۹۱ تومان به ۱۸۸ هزار و ۶۶۸ تومان رسیده است. نرخ خرید این ارز نیز با رشد ۳۷۳ تومانی از ۱۸۶ هزار و ۵۹۷ تومان به ۱۸۶ هزار و ۹۷۰ تومان افزایش یافت.

در بازار حواله یورو نیز روند افزایشی ادامه پیدا کرد. قیمت فروش این ارز اروپایی با رشد حدود ۲۱۰ تومانی به ۲۱۱ هزار و ۱۵۱ تومان رسید. نرخ خرید یورو نیز با افزایش حدود ۲۰۷ تومان، ۲۰۹ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام شد.

حواله درهم امارات نیز امروز افزایش قیمت داشت. نرخ فروش این ارز با رشد ۱۰۳ تومانی به ۵۱ هزار و ۳۷۳ تومان رسید و قیمت خرید آن نیز با افزایش ۱۰۲ تومانی در سطح ۵۰ هزار و ۹۱۰ تومان قرار گرفت.

در معاملات امروز، حواله یوان چین برخلاف روز گذشته اندکی کاهش یافت. قیمت فروش این ارز با افت حدود ۱۵ تومانی به ۲۸ هزار و ۲۸۷ تومان رسید. نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن نیز با کاهش حدود ۲۸۳ تومانی، ۱۱۹ هزار و ۲۴ تومان اعلام شد.

در بازار ارزهای آسیایی، حواله روپیه هند با افزایش حدود ۵ تومانی به یک‌هزار و ۹۹۲ تومان رسید. قیمت فروش حواله هزار وون کره جنوبی نیز با رشد حدود ۲۲۷ تومانی در سطح ۱۴۰ هزار و ۲۴۳ تومان قرار گرفت.

در مقابل، حواله روبل روسیه روند کاهشی داشت و قیمت فروش آن با افت حدود ۱۵ تومانی به دو هزار و ۳۱۰ تومان رسید.

به این ترتیب، دلار، یورو و درهم در معاملات امروز مرکز مبادله همچنان در مسیر افزایشی قرار گرفتند. در مقابل، یوان چین، ین ژاپن و روبل روسیه کاهش قیمت را تجربه کردند. بررسی مجموع تغییرات نشان می‌دهد بازار حواله ارز در معاملات امروز همچنان با غلبه روند افزایشی همراه بوده، هرچند شدت رشد در ارزهای مختلف یکسان نبوده است.

برچسب ها: دلار ، ارز ، دلار تقلبی
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