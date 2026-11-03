رشد ۴۰ درصدی فروش نفت

جوان آنلاین: یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی عملکرد صنعت نفت، میزان موفقیت در تبدیل ظرفیت تولید و صادرات به درآمد‌های واقعی و قابل وصول است. از این منظر، بررسی آمار‌های دو سال گذشته و مقایسه عملکرد دولت چهاردهم با دوره پیش از آن، تصویری متفاوت از برخی روایت‌های انتقادی درباره وضعیت فروش نفت ایران ارائه داده که نشان می‌دهد صنعت نفت در این دوره، نه‌تنها توانسته روند صادرات را تقویت کند، بلکه در مدیریت موجودی محموله‌های صادرش شده و بهبود شرایط فروش نیز به نتایج قابل‌توجهی دست یافته است. صادرات به معنای خروج محموله از مرز‌های گمرکی کشور است، اما فروش زمانی محقق می‌شود که محموله صادرشده به خریدار نهایی واگذار و معامله آن تعیین تکلیف شود. بنابراین افزایش آمار صادرات به‌تنهایی نمی‌تواند معیار کاملی برای ارزیابی عملکرد تجاری صنعت نفت باشد. چه‌بسا افزایش صادرات با انباشت محموله‌های فروش نرفته همراه شود و در عمل، منابع مالی مورد انتظار را به اقتصاد کشور بازنگرداند. به همین دلیل، بررسی همزمان حجم صادرات و میزان نفت صادر شده، اما فروش نرفته، تصویر دقیق‌تری از کیفیت عملکرد در این حوزه ارائه می‌دهد.

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد، میانگین روزانه صادرات نفت خام ایران که در دوره دولت سیزدهم حدود یک میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه بود، در دولت چهاردهم و پیش از تشدید محدودیت‌های ناشی از تحولات نظامی اخیر، به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است. این تغییر به معنای رشد نزدیک به ۴۰ درصدی صادرات است، افزایشی که در شرایط استمرار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با این حال، آنچه این رشد را معنادارتر می‌کند، وضعیت موجودی نفت صادر شده، اما فروش نرفته است.

براساس داده‌های موجود، میانگین موجودی نفت خام و میعانات گازی صادر شده، اما فروش نرفته از حدود ۹۶ میلیون بشکه در دوره پیشین به حدود ۶۷ میلیون بشکه در دوره اخیر رسیده است. به عبارت دیگر، همزمان با افزایش قابل‌توجه صادرات، حجم محموله‌هایی که همچنان در انتظار فروش باقی مانده‌اند، حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. این همزمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه نشان می‌دهد رشد صادرات صرفاً به افزایش خروج نفت از کشور محدود نبوده، بلکه با بهبود فرایند عرضه و فروش نیز همراه شده است.

در واقع، هنر تجارت نفت در شرایط تحریمی تنها یافتن مسیر‌های جدید برای صادرات نیست، بلکه ایجاد توازن میان عرضه، تقاضا، زمان‌بندی محموله‌ها، ظرفیت حمل‌ونقل و شرایط قراردادهاست. مدیریت این مجموعه پیچیده مستلزم شناخت بازار‌های هدف، انعطاف در روش‌های تجاری و توانایی تصمیم‌گیری در شرایط متغیر است. کاهش موجودی نفت فروش نرفته در کنار افزایش صادرات را می‌توان نشانه‌ای از بهبود همین هماهنگی در زنجیره تجارت نفت دانست.

شاخص دیگری که در ارزیابی کیفیت فروش اهمیت دارد، میزان تخفیف‌های اعمال شده در معاملات است. در شرایط تحریمی، خریداران نفت ایران به دلیل ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های مالی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل، معمولاً خواهان تخفیف نسبت به قیمت‌های مرجع هستند. بنابراین کاهش این تخفیف‌ها به معنای حفظ سهم بیشتری از ارزش واقعی منابع ملی در فرآیند فروش است. آمار معاملات نشان می‌دهد متوسط تخفیف فروش هر بشکه نفت که در دوره پیشین حدود ۱۵ دلار بود، در دوره اخیر به حدود ۷ دلار کاهش یافته است. این تغییر را باید یکی از نشانه‌های بهبود قدرت چانه‌زنی و ارتقای شرایط تجاری فروش نفت ایران ارزیابی کرد.

مجموع این شاخص‌ها سه پیام روشن دارد؛ افزایش نزدیک به ۴۰ درصدی صادرات، کاهش حدود ۳۰درصدی موجودی نفت فروش نرفته و بیش از نصف شدن میزان تخفیف فروش. کنار هم قرار گرفتن این ارقام نشان می‌دهد عملکرد صنعت نفت را نمی‌توان صرفاً با طرح ادعا‌هایی درباره دشواری فروش یا انباشت محموله‌ها ارزیابی کرد.