فهرست ۱۴۰ شرکت همکار با رژیم صهیونیستی به گمرکات اجرایی رسید

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، در این بخشنامه به نامه دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ و نامه وزارت امور خارجه مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ استناد شده است.

بر اساس متن این ابلاغیه، این فهرست در چارچوب اجرای «ماده ۳ قانون مبارزه با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» ارسال شده و گمرکات اجرایی کشور موظفند مفاد و الزامات قانونی مرتبط با آن را با دقت مورد توجه قرار داده و اجرا کنند.

همچنین رونوشت این ابلاغیه برای استحضار به بازرس کل امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شده است.

ابلاغ این فهرست در حالی صورت می‌گیرد که شناسایی شرکت‌های تجاری همکار با رژیم صهیونیستی و اعمال محدودیت‌ها و الزامات قانونی مرتبط با فعالیت آنها، از تکالیف جدی نهاد‌های نظارتی و اجرایی در چارچوب قانون یادشده به شمار می‌رود.

گفتنی است براساس ماده ۹ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت؛ «ورود و عبور هرگونه کالای شرکت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی از قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد و نیز ورود کلیه محصولات وابسته به رژیم صهیونیستی (شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت رژیم صهیونیستی را دارند) به جمهوری اسلامی ایران ممنوع است...»

براساس ابلاغ گمرک هر گونه مبادله واردات وصادرات با این شرکت‌ها ممنوع است که در ادامه اسامی برخی مهمترین آنها آورده شده است:

شرکت‌های بین‌المللی شناخته‌شده

Booking Holdings (بوکینگ هولدینگز): شرکت مادر Booking.com، یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های رزرو آنلاین سفر در جهان.

Expedia Group (اکسپدیا): یکی دیگر از غول‌های سفر آنلاین جهان، که پلتفرم‌هایی مانند Expedia و Hotels.com را در اختیار دارد.

Motorola Solutions (موتورولا راهکارها): عمدتاً سیستم‌ها و تجهیزات ارتباطی و نظارتی امنیتی را ارائه می‌دهد.

سایر شرکت‌های جدید یا شناخته‌شده

ADAMA (آداما): تولیدکننده آفت‌کش رژیم صهیونیستی که تحت مالکیت یک شرکت چینی است.

Heidelberg Materials (هایدلبرگ متریالز): غول مصالح ساختمانی آلمانی که در فهرست قرار دارد.

فهرست شرکت‌های مشارکت کننده با رژیم صهیونیستی در پیوند زیر قابل مشاهده است.