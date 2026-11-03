کد خبر: 1388345
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۷
اقتصاد » اخبار کلی

افزایش تولید و کاهش مصرف بنزین هم‌زمان پیگیری می‌شود

3 سرپرست وزارت نفت از افزایش ۱۰ تا ۱۱ درصدی تولید بنزین در سال جاری خبر داد و بر ضرورت هم‌زمانی افزایش تولید و کاهش مصرف تأکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از وزارت نفت، حمید بورد امروز در نشست بررسی روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده انبار نفت ری در جنگ تحمیلی سوم با اشاره به عملکرد صنعت نفت در دوران جنگ و قدردانی از تلاش‌های فعالان این صنعت بیان کرد: در دوران جنگ، مردم هیچ‌گونه احساس کمبودی در بخش تأمین سوخت نداشتند و این موضوع حاصل تلاش مجموعه صنعت نفت بود.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه باید ابعاد محدودیت‌های ایجادشده در جنگ در بخش انرژی برای مردم تبیین شود، افزود: به‌ویژه در بخش گاز باید به مردم اطلاع‌رسانی شود که حدود یک‌چهارم ظرفیت گاز کشور در جنگ تحمیلی از دست رفته و برای عبور از شرایط پیش‌رو، به صرفه‌جویی و مدیریت مصرف نیاز است.

سرپرست وزارت نفت با اعلام اینکه صنعت نفت از همه ظرفیت‌های موجود برای تولید و تأمین پایدار سوخت کشور در زمستان حداکثر استفاده را می‌کند، گفت: با توجه به ظرفیت‌های ازدست‌رفته در جنگ تحمیلی سوم، تحقق اهداف مستلزم همکاری مردم در مدیریت مصرف است.

رشد مصرف بنزین صفر شد

بورد ادامه داد: بااین‌حال، اگر جلوی رشد مصرف بنزین گرفته نشود، شرایط دشوار خواهد شد. اقدام‌هایی که مجموعه صنعت نفت انجام داده، تاکنون حدود ۶ درصد از رشد مصرف را کنترل کرده است که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود و در عمل توانسته‌ایم رشد مصرف را به حدود صفر برسانیم.

وی با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای مدیریت مصرف بنزین گفت: هدف‌گذاری ما این است که مصرف بنزین کشور کاهش یابد و حداقل به سطح تولید داخلی، یعنی حدود ۱۱۵ میلیون لیتر، برسد تا نیازی به واردات نباشد. در بخش گازوئیل نیز باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که صادرات آن افزایش یابد.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف گاز بیان کرد: از مردم عزیز، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و واحد‌های تجاری درخواست می‌کنم هرکدام به پایگاهی برای ترویج فرهنگ مدیریت و کنترل مصرف گاز تبدیل شوند.

عبور از زمستان امسال با مدیریت مصرف گاز

بورد افزود: اگر بتوانیم ۲۰ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم و در کنار آن، اقدام‌های افزایش تولید را که هم‌اکنون در حال اجراست و در عسلویه نیز با جدیت دنبال می‌شود، به نتیجه برسانیم، می‌توانیم زمستان امسال را نیز با موفقیت پشت‌سر بگذاریم.

وی با اشاره به دو چالش هم‌زمان صنعت گاز کشور بیان کرد: در بخش گاز با دو مسئله مضاعف روبه‌رو هستیم؛ نخست اینکه بخشی از ظرفیت تولید از دست رفته است و دوم اینکه پیش از این نیز با ناترازی گاز روبه‌رو بودیم. پارسال با وجود اینکه مشکل تولید نداشتیم و تولید گاز به بیش از یک میلیارد مترمکعب رسید و رکورد ۵۰ سال گذشته ثبت شد، همچنان ناترازی داشتیم.

سرپرست وزارت نفت ادامه داد: امسال افزون‌بر ناترازی موجود، بخشی از ظرفیت تولید نیز از دست رفته است. بااین‌حال، با تلاش‌های در حال انجام، ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت ازدست‌رفته به چرخه تولید بازگشته است و بازسازی مابقی نیز با شتاب دنبال می‌شود.

لزوم مشارکت همه بخش‌ها در مدیریت مصرف

بورد با تأکید بر اینکه عبور از شرایط پیش‌رو بدون همکاری مردم ممکن نیست، گفت: باید همه بخش‌ها را برای مشارکت در مدیریت مصرف همراه کنیم. مردم همان‌گونه که در دفاع از ایران پای کار هستند، در مدیریت مصرف انرژی نیز می‌توانند مشارکت کنند.

وی به ضرورت کاهش دمای وسایل گرمایشی در فصل سرد سال اشاره و تصریح کرد: توصیه می‌شود دمای محیط در منازل و اداره‌ها روی ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم شود. هر یک درجه کاهش دمای محیط می‌تواند حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی ایجاد کند؛ بنابراین اگر همه دست به دست هم بدهیم، می‌توانیم از این شرایط و بحران نیز عبور کنیم.

سرپرست وزارت نفت ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم عزیز و تلاش مضاعف مجموعه صنعت نفت، زمستان پیش‌رو را نیز با موفقیت پشت‌سر بگذاریم و بار دیگر سربلندی ملت ایران و ناکامی دشمنان رقم بخورد.

حمید بورد سرپرست وزارت نفت امروز به همراه محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، احمد زراعت‌کار، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد صنعت پالایش از روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده انبار نفت ری در جنگ تحمیلی سوم بازدید کرد و در جریان تازه‌ترین اقدام‌ها و پیشرفت‌های طرح قرار گرفت.

برچسب ها: وزارت نفت ، حمید بورد ، کاهش مصرف بنزین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

پیشنهاد تقریباً هیچ!

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

می‌گفت: مملکتم به چیزی که من بلدم نیاز دارد

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

توهم دانایی پسینی!

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

بمباران روانی میز مذاکره!

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

پوتین: به ایران تعهد تمام و کمال داریم

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

نوجوان را فعال فضای مجازی کنیم تا فقط منفعل نباشد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار