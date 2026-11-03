کد خبر: 1388341
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تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۰
اقتصاد » اخبار کلی

رشد مصرف بنزین کل کشور در آبان ۱۴۰۵ منفی شد

63 مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از منفی‌شدن رشد مصرف بنزین در آبان ۱۴۰۵ تاکنون برای نخستین بار پس از سال‌ها خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از وزارت نفت، محمدصادق عظیمی‌فر امروز در حاشیه بازدید حمید بورد، سرپرست وزارت نفت از انبار نفت ری با اشاره به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های انرژی کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم، بیان کرد: در جریان حمله‌های ددمنشانه اخیر دشمنان، زنجیره تأسیسات حوزه انرژی کشور ازجمله تأسیسات تولید خوراک در پارس جنوبی و زنجیره انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی به‌ویژه در استان‌های تهران و البرز مورد اصابت قرار گرفتند که هدف اصلی دشمن از این حملات، ایجاد اختلال و بحران در زنجیره توزیع سوخت کشور بود؛ موضوعی که وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در ماه‌های اخیر بار‌ها با هشدار درباره قحطی سوخت و اعمال محاصره دریایی آن را دنبال می‌کرد.

وی با اشاره به واکنش سریع شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در روز‌های نخست حمله به تأسیسات ذخیره‌سازی فرآورده‌های سوخت، افزود: با اقدام‌های فوری و بازگردانی بخش بزرگی از تأسیسات در همان روز‌های ابتدایی، دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند و هزاران نفر در سراسر کشور شبانه‌روز پای کار آمدند تا اجازه ندهند کشور دچار بحران شود.

فازبندی پروژه‌های بازسازی و تمرکز بر ظرفیت‌های ذخیره‌سازی

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به راهبرد‌های این شرکت در بازسازی تأسیسات، تصریح کرد: پروژه‌های بازسازی در گام نخست فازبندی شدند؛ بدین معنا که اقدام‌هایی که می‌توانست در سریع‌ترین زمان ممکن بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های عملیاتی را احیا کند، در اولویت قرار گرفت و خوشبختانه بخش قابل توجهی از ظرفیت انتقال و توزیع فرآورده‌ها در کوتاه‌ترین زمان به چرخه بازگشت.

عظیمی‌فر یادآور شد: گرچه جزئیات فنی و عملیاتی موضوع قابل بازگو کردن نیست، اما هم‌اکنون تمرکز اصلی ما بر بازگردانی ظرفیت‌های ذخیره‌سازی آسیب‌دیده در مناطق هدف با رعایت کامل ملاحظه‌های ایمنی و فنی متمرکز است.

گذر موفق از زمستان پیش‌رو بدون همراهی و مشارکت مردم ممکن نخواهد بود

وی با تأکید بر اینکه چالش‌های کنونی نیازمند رویکردی متفاوت از رویه‌های متعارف گذشته است، گفت: کشور به دلیل آسیب‌های وارده با کاهش تولید در برخی بخش‌ها به‌ویژه بخش گاز روبه‌روست و اگر بخواهیم طبق روال پیشین عمل کنیم، بی‌تردید قادر به پاسخ‌گویی به چالش‌ها نخواهیم بود، ازاین‌رو کارگزاران و فعالان دولتی و آحاد مردم باید از بروکراسی حاکم بر سیستم‌ها و رویه‌های پراتلاف مصرف فاصله بگیرند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه شدت مصرف انرژی در کشور ۲.۵ برابر میانگین جهانی است، افزود: در حوزه صرفه‌جویی در مصرف، ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد که می‌توان با اقدام‌های کوچک در مدت‌زمانی کوتاه به دستاورد‌های قابل توجهی در این زمینه رسید و باید از این ظرفیت بهره برد؛ زیرا با وجود تلاش‌ها برای بازگردانی حداکثری ظرفیت‌ها، گذر موفق از زمستان پیش‌رو بدون همراهی و مشارکت مردم ممکن نخواهد بود.

ثبت رکورد ۳.۳ میلیارد لیتری در ذخایر نفت‌گاز نیروگاه‌ها

عظیمی‌فر با اعلام اینکه ذخایر سوخت نیروگاهی (نفت‌گاز) با تلاش شبانه‌روزی به بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر رسیده است که رکوردی تاریخی به شمار می‌رود، تأکید کرد: با وجود این حجم کم‌نظیر از ذخیره‌سازی، اگر در بخش گاز ازجمله تولید و بهینه‌سازی مصرف و در بخش نیروگاهی مانند مدیریت سوخت معادل و سبد مصرف سوخت، اقدام بهینه انجام نشود، بی‌شک در عبور از چالش زمستان با مشکل روبه‌رو خواهیم شد، ازاین‌رو برای عبور از این چالش به همدلی و هم‌افزایی میان همه دستگاه‌ها نیازمندیم.

وی همچنین موضوع تأمین سوخت زمستانی را وظیفه‌ای بین‌بخشی میان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صمت و دیگر ذی‌نفعان دانست و گفت: اگر هریک از اجزای این زنجیره به وظایف خود عمل نکند، دیگر بخش‌ها نیز دچار چالش خواهند شد.

منفی‌شدن رشد مصرف بنزین و افزایش ۱۵ درصدی مصرف سی‌ان‌جی

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران همچنین با اشاره به آمار و روند مصرف بنزین در کشور گفت: مصرف بنزین کشور طی سال‌های اخیر به دلایلی همچون ورود خودرو‌های جدید، خارج نشدن خودرو‌های فرسوده، تغییر سبد سوخت و کاهش مصرف سی‌ان‌جی، سالانه ۶ درصد رشد داشت.

عظیمی‌فر افزود: مجموعه‌ای از راهکار‌های مدیریت مصرف، اعم از اقدام‌های غیرقیمتی و ابزار‌های تدریجی نظیر قیمت سوم طی دو سال اخیر در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه آن، میانگین رشد مصرف بنزین در سال ۱۴۰۵ نسبت به پارسال به صفر رسید و برای نخستین بار پس از دوران کرونا، در آبان امسال رشد مصرف بنزین با ثبت نرخ منفی ۲ درصد (-۲٪) کاهشی شد.

وی با بیان اینکه میانگین مصرف روزانه بنزین در آبان کمتر از ۱۳۱ میلیون لیتر است، بیان کرد: این کاهش مصرف حاصل همکاری دستگاه‌ها و همراهی ارزشمند مردم است و هم‌زمان با کاهش ۲ درصدی مصرف بنزین، مصرف سوخت پاک سی‌ان‌جی در کشور با ۱۵ درصد افزایش روبه‌رو بوده که نشان‌دهنده هدایت درست سبد سوخت از سوی شهروندان است.

صرفه‌جویی به معنای اعمال محدودیت نیست، بلکه به معنای مصرف بهینه است

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه ظرفیت صرفه‌جویی در بخش فرآورده‌های نفتی بسیار قابل توجه است، یادآور شد: صرفه‌جویی به معنای اعمال محدودیت نیست، بلکه به معنای مصرف بهینه است.

عظیمی‌فر با اشاره به اینکه با اقدام‌های انجام‌شده در حوزه صرفه‌جویی، واردات گازوئیل در کشور به صفر رسید، گفت: امیدواریم با استمرار هدف‌گذاری‌ها در حوزه تأمین بنزین مورد نیاز داخل هم به خودکفایی برسیم و ایران بار دیگر به جمع صادرکنندگان بنزین بازگردد.

برچسب ها: مصرف بنزین ، واردات گازوئیل ، وزیر خزانه داری آمریکا
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