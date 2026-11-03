کد خبر: 1388336
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۹
اقتصاد » اخبار کلی

هشدار باران و برف در تهران از پنجشنبه؛ کاهش ۷ درجه‌ای دما در راه است

3 سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی، احتمال بارش باران و برف و یخبندان شبانه تا یکشنبه (۱۷ آبان) و کاهش ۵ تا ۷ درجه‌ای دما در استان تهران خبر داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی در استان تهران خبر داد و اعلام کرد: از بعدازظهر پنجشنبه (۱۴ آبان) تا روز یکشنبه (۱۷ آبان) در استان تهران، به‌ویژه نیمه غربی و شمالی، در برخی ساعات مه رقیق، بارش باران، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این هشدار، احتمال بارش تگرگ نیز در برخی مناطق وجود دارد و در ارتفاعات بالادست و قله‌ها، مه‌آلودگی، بارش باران و برف، بارش برف و کولاک در ساعات شب، وزش باد شدید تا بسیار شدید موقتی، رعدوبرق و احتمال وقوع صاعقه دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی با اشاره به مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه بارشی اعلام کرد: لغزندگی معابر، خیابان‌ها و جاده‌ها، به‌ویژه در مسیر‌های کوهستانی و گردنه‌ها، کاهش شعاع دید در پی وقوع مه، ایجاد ترافیک و اختلال در تردد‌های شهری و بین‌شهری، آب‌گرفتگی برخی مسیر‌ها و جاری شدن روان‌آب در بعضی مناطق از پیامد‌های این شرایط جوی خواهد بود.

کاهش ۷ درجه‌ای دمای تهران طی ۴ روز

همچنین بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در مناطق کوهستانی و احتمال وارد شدن خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده در این بازه زمانی است.

از سوی دیگر، اداره کل هواشناسی استان تهران از کاهش محسوس دما در روز‌های آینده خبر داد و اعلام کرد: از شنبه (۱۶ آبان) تا روز سه‌شنبه (۱۹ آبان)، دمای هوا به‌طور میانگین طی چهار روز بین ۵ تا ۷ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد و در ارتفاعات، به‌ویژه ارتفاعات بالادست و قله‌ها، یخبندان شبانه سطح زمین پیش‌بینی می‌شود.

بارش برف در ارتفاعات پایتخت

همچنین از روز شنبه به بعد، احتمال بارش برف همراه با باران در دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان تهران در همین راستا نسبت به رعایت احتیاط در تردد‌های شهری و سفرها، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، هشدار داد و توصیه کرد شهروندان از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و روددره‌ها خودداری کنند.

همچنین پرهیز از جابه‌جایی عشایر و چرای دام در مناطق کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از طبیعت‌گردی و فعالیت بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی و همچنین پرهیز از کوهنوردی به دلیل خطر جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه و بارش تگرگ از دیگر توصیه‌های هواشناسی به شهروندان است.

بر اساس توصیه‌های سازمان هواشناسی، پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، رعایت احتیاط کامل در انجام امور عمرانی و محافظت از تجهیزات حساس به آب و رطوبت بالا نیز ضروری است.

همچنین با توجه به کاهش محسوس دما، آماده‌سازی تجهیزات گرمایشی، به‌ویژه در نیمه شمالی استان تهران، محافظت از تجهیزات حساس به دما در دامنه‌ها و ارتفاعات و آمادگی مجموعه راهداری‌ها، پلیس راهور، دستگاه‌های اجرایی و امدادی و مدیریت بحران استان و شهر تهران برای مقابله با پیامد‌های احتمالی این شرایط جوی مورد تأکید قرار گرفته است.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، هشدار زرد ، برف و باران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

ارتقای درجه سخنگوی فراجا با موافقت رهبر معظم انقلاب

وزیر کار: افزایش یارانه‌ها مشمول حدود ۴۴ میلیون نفر می‌شود

قرعه آزادکاران مشخص شد؛ حسن یزدانی به آرش یوشیدا خورد/ مصاف قاسمپور با قهرمان المپیک در دور اول

جدیدترین نتایج شمارش آراء در انتخابات اسرائیل و تعداد کرسی‌های لیکود

 توییت حساب کاربری رهبر انقلاب خطاب به فرزندان ایران

تشکیل کابینه اسرائیل در بن‌بست؛ جزئیات طرح پایان عمر سیاسی نتانیاهو

معرفی قهرمانان ۴ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی جهان/ چهارمین طلای زارع و پنجمین طلای کایل دیک

پیشنهاد تقریباً هیچ!

انفجار ۳ نفتکش متخلف هنگام عبور غیر مجاز از تنگه هرمز

فلج سیاسی اسرائیل در انتخابات بدون برنده 

در ساختن آینده هم‌عهدیم

‌پزشکیان: با تمام ظرفیت تحقق تدابیر رهبری را دنبال می‌کنیم

جنگ خاورمیانه آتش تورم جهانی را همچنان شعله‌ور نگه می‌دارد

‌جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند پشتوانه فرهنگی استکبارستیزی باشد 

تجزیه‌طلبی، میراثی که پهلوی را رها نمی‌کند

منافع ملت را با هدف پايان «نه ‌جنگ، نه صلح» دنبال كنيد

تاکید پزشکیان برگسترش همکاری‌های ایران با ترکیه در راستای تامین منافع مشترک

انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱

نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری برگزار می‌شود

منافع ملت را با هدف پایان «نه جنگ، نه صلح» دنبال کنید

شکست روایت‌سازی نتانیاهو از جنگ رمضان

بازداشت نمایشگاه‌دار به اتهام قتل مشتری + گفت‌وگو با متهم

تسلیم در قاموس ملت ایران وجود ندارد

وزارت اطلاعات خبر داد: دستگیری ۴ هسته تروریستی جنوب شرق

از نبوغ علمی تا مجاهدت در راه اعتلای ایران

تحریف امام با فلسطین‌زدایی از اندیشه امام!

سارق حرفه‌ای: خارش پیشانی مرا لو داد!

پزشکیان در همایش روز ملی محیط‌بان حضور یافت

برای فرصت به دیپلماسی به ارتباط با واسطه‌ها ادامه خواهیم داد

جنگ روانی از کُشتی تا کِشتی 

معاون نیروی دریایی ارتش: بیش از ۲۰ عملیات موفق علیه ناو‌های آمریکایی انجام دادیم

‌کاسبی با تابلوی فسادستیزی؟ 

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در تهران اعلام شد

می‌گفت: مملکتم به چیزی که من بلدم نیاز دارد

تأکید غریب‌آبادی بر تقویت دیپلماسی حقوقی، بین‌المللی و چندجانبه

انتقال آب از دریای عمان از پروژه‌های مهم و در دست اقدام است

نیرو‌های مسلح به دنیا ثابت کردند هرگونه حمله به کشور پاسخی پشیمان کننده دارد

‌امریکا گرفتار در تله راهبردی ایران

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

شناخت نوجوانان از مسیر الگوریتم‌ها

توهم دانایی پسینی!

مراقب باشیم نوجوان از لایک‌ها ارزش و هویت نگیرد

آغاز انتخابات کنگره آمریکا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران

دیپلمات صهیونیست: هدف تجزیه ایران بود، پهلوی یکی از ابزار‌ها

بمباران روانی میز مذاکره!

نرخ چهارم بنزین تکذیب شد

استارلینک ابزار جاسوسی با تبلیغات آنلاین!

نیروی انسانی جوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه کشور است

پوتین: به ایران تعهد تمام و کمال داریم

نوجوانان: کاش قبل از قضاوت حرفمان را بشنوند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سردی زمستان با صرفه‌جویی گاز گرم می‌شود
تضمین با کیست؟
توهم دانایی پسینی!
محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا (ع) گرفت
تخته‌گاز خودروساز در جاده کم‌سازی و گرانفروشی
«جرعه‌ای از دریا» در آیینه سه روایت/ دوست ندارم کسی دنبال من راه‌بیفتد!
«مرد سه‌هزارچهره» و شکستی دیگر در کارنامه مدیری/ در بن‌بست تکرار
این پازل تکه‌های دیگر هم دارد
بمباران روانی میز مذاکره!
آمادگی برای نبرد تدبیر برای پایان جنگ
سایه سنگین کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش‌های خرد بانکی
بخشش قاتل به احترام ایام فاطمیه
مفهوم‌شناسی تدابیر جدید فرمانده‌ی کل قوا
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ایست و بازرسی/ از خدا شهادت را طلب می‌کردیم
امنیت از رفتار ما آغاز می‌شود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار