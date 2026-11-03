راه اندازی انتظامی مستقل جنوب کرمان پاسخی به عزتمندی و همراهی مردم انقلابی این حوزه کرمان

جوان آنلاین: فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راه اندازی انتظامی مستقل جنوب کرمان را پاسخی به عزتمندی و همراهی مردم انقلابی این حوزه استان برشمرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پلیس، سردار "احمدرضا رادان" در نشست برنامه ریزی حوزه انتظامی جنوب استان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اساسا استان پهناور کرمان وضعیت و ضرورت‌های ماموریتی خاص خود در حوزه امنیت را دارد.

وی افزود: در این رابطه برای راه اندازی فرماندهی انتظامی مستقل جنوب استان علاوه بر تحقق پیگیری‌ها و درخواست‌های مردمی و همراهی مسولان و نمایندگان محترم مجلس، تایید شهید باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در زمان حضور ایشان در کرمان را هم داشتیم.

سردار رادان بیان داشت: این راه اندازی به رغم همزمانی با شرایط جنگ به سبب احترام به مردم انقلابی جنوب استان کرمان انجام گرفت و امروز طی نشست برنامه ریزی برای استقرار پلیس‌های آگاهی، راهنمایی و رانندگی، فتا، امنیت اقتصادی و دیگر رده‌های تخصصی و همچنین واحد‌های ستادی و پشتیبانی بر نهایت سرعت برای آغاز فعالیت و ایفای ماموریت همه این رده‌ها تاکید شد.

ارشدترین مقام انتظامی کشور تصریح کرد: علاوه بر راه اندازی و شروع فعالیت این رده‌ها مقرر شد واحد‌های صدور گذرنامه، گواهینامه و شماره گذاری هم در حوزه جنوب استان ایجاد گردد تا ضمن کاهش تردد و مراجعات اهالی به مرکز استان، مردم فهیم و همیشه همراه خطه جنوب طعم خدمات گسترده‌تر انتظامی را بیش از پیش بچشند.

فرمانده کل انتظامی کشور در رابطه با آمادگی عملیاتی مجموعه انتظامی در زمان چند جنگ تحمیلی اخیر نیز بیان داشت: در این رابطه برابر عنایات رهبری عزیز تمام اهداف به روز رسانی و آمادگی نیرو‌های مسلح از زمان شروع جنگ چندین برابر شده به نحوی که اگر دشمن دچار خطای محاسباتی شود با سطح بالایی از شکستی تلخ مواجه خواهد شد.

سردار رادان در این رابطه اضافه کرد: در این راستا به مردم آمریکا نیز توصیه می‌کنیم که پای افرادی که با توهم رفتار می‌کنند را از زندگی و سرنوشت خود کوتاه کنند؛ آمریکای جنایتکار و همه پشتیبانان آن بدانند اگر جنگ دیگری رخ دهد دیگر مرز‌های جغرافیایی معنا نخواهد داشت و همه زیرساخت‌های پشتیبانی کننده آنان با ضربات سختی رو‌به‌رو خواهد شد.