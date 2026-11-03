جوان آنلاین: کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) امروز به طور رسمی از تعویق یک ساله مسابقات جام ملت‌های آسیا خبر داد. این مسابقات قرار بود از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن سال ۱۴۰۵ در عربستان برگزار شود که طبق تقویم جدید AFC، از ۲ دی تا اول بهمن سال ۱۴۰۶ در عربستان به انجام می‌رسد.

بر همین اساس طبق پیگیری‌ها، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته‌اند با توجه به تعویق یک ساله مسابقات جام ملت‌های آسیا و کاهش فشردگی مسابقات در فصل جاری، مسابقات جام حذفی را به طور قطعی برگزار کنند.

پیش از این به دلیل ۱۸ تیمی شدن لیگ برتر و برگزاری جام ملت‌های آسیا، احتمال عدم برگزاری مسابقات جام حذفی در فصل جاری وجود داشت اما اکنون با تعویق جام ملت‌های آسیا این موضوع منتفی شده و با تصمیم سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال جام حذفی در فصل جاری مطابق هر ساله برگزار خواهد شد.

قرار است به زودی با برنامه‌ریزی مسابقات معوقه و هفته‌های آینده لیگ برتر، برنامه مسابقات جام حذفی نیز مشخص و اعلام شود.