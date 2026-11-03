تلاش کنفدراسیون فوتبال آسیا برای سانسور ناامنی عربستان

کنفدراسیون فوتبال آسیا برای سانسور ناامنی عربستان با تهدید تیم شباب الاهلی را مجبور به آمدن به ریاض کرد.

جوان آنلاین: «اگر به ریاض نیایید بازی را ۳ بر صفر به نفع الهلال اعلام می‌کنم»، این تهدید عجیب کنفدراسیون فوتبال آسیا علیه شباب الاهلی امارات است که به خاطر ناامنی حاضر به سفر ریاض نشده بود ولی این تهدید جواب داد تا کاروان تیم اماراتی شب گذشته به ریاض برسد.

این اقدام AFC درحالیست که دیگر تیم اماراتی یعنی الوصل هفته گذشته حاضر به سفر کردن به ریاض برای بازی با النصر نشد و این بازی با حکم AFC به تعویق افتاد.

اما کنفدراسیون فوتبال آسیا این بار با فشار سعودی‌ها طرف آنها ایستاد و به جای تعویق بازی به زمان دیگر به خاطر ناامنی با تهدید تیم اماراتی را به ریاض کشاند.

شباب الاهلی روز گذشته با AFC مکاتبه کرد که ریاض امنیت لازم برای حضور آنها را ندارد ولی AFC با سانسور ناامنی عربستان با زبان تهدید به این نامه پاسخ داد.

حالا در شرایطی که کاروان النصر روز گذشته به دلایل امنیتی حاضر نشد از فرودگاه ریاض به ازبکستان سفر کند و از شرق عربستان از فرودگاه شهر حساء پرواز کرد AFC برای سانسور ناامنی عربستان یقه پاره کرد و شباب الاهلی را به ریاض کشاند.