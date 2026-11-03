دعوت از پسر رونالدو به تیم ملی پرتغال برای نخستین بار

جوان آنلاین: کریستیانو جونیور، پسر کریستیانو رونالدو، برای نخستین بار به تیم ملی زیر ۱۷ سال پرتغال دعوت شد تا شانس خود را برای پوشیدن پیراهن تیم ملی کشورش در این رده سنی تجربه کند.

فیلیپه راموس، سرمربی تیم ملی زیر ۱۷ سال پرتغال، نام کریستیانو جونیور را در فهرست ۲۳ نفره این تیم برای حضور در مرحله نخست مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا قرار داده است.

تیم ملی پرتغال قرار است از ۶ تا ۱۷ نوامبر (۱۵ تا ۲۶ آبان) اردویی را در مجموعه ورزشی فدراسیون فوتبال این کشور، واقع در شهر فوتبال، برگزار کند. پرتغالی‌ها در جریان این اردو سه مسابقه مقابل تیم‌های آندورا، بلغارستان و صربستان انجام خواهند داد.

کریستیانو جونیور که در حال حاضر عضو باشگاه النصر عربستان است، با قرار گرفتن در فهرست اعلام شده از سوی فدراسیون فوتبال پرتغال، برای نخستین بار فرصت حضور در تیم ملی زیر ۱۷ سال کشورش را به دست آورده است.

تیم ملی پرتغال مسابقات مقدماتی خود را روز ۱۱ نوامبر با دیدار مقابل آندورا آغاز می‌کند و سپس در ۱۴ نوامبر به مصاف بلغارستان می‌رود. آخرین مسابقه این تیم نیز روز ۱۷ نوامبر برابر صربستان برگزار خواهد شد.